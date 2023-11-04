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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Вилы в голове

Стало известно, кто и как вонзил вилы в голову мужчины из Новосибирска

4 ноября 2023, 10:08
Фото: МАСС
Вилы в голове
В Новосибирске произошёл конфликт на автостоянке, в результате которого один мужчина атаковал другого, вонзив ему вилы в голову.

В Новосибирске произошло нападение, в результате которого житель города получил ранение вилами в голову. По информации Сиб.фм, инцидент произошел на парковке в Калининском районе. Один человек нанес несколько ударов другому в область жизненно важных органов.

Пострадавшему удалось избежать летального исхода благодаря своевременной помощи медицинского персонала. Известно, что ему были воткнуты вилы в голову.

Арест нападавшего был осуществлен по требованию следователя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, о чем сообщили в Следкоме.

Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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