Стало известно, кто и как вонзил вилы в голову мужчины из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Новосибирске произошло нападение, в результате которого житель города получил ранение вилами в голову. По информации Сиб.фм, инцидент произошел на парковке в Калининском районе. Один человек нанес несколько ударов другому в область жизненно важных органов.
Пострадавшему удалось избежать летального исхода благодаря своевременной помощи медицинского персонала. Известно, что ему были воткнуты вилы в голову.
Арест нападавшего был осуществлен по требованию следователя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, о чем сообщили в Следкоме.