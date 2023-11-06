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Гостиница построена в 2015 году

Гостиничный комплекс продают в Новосибирске за 650 млн рублей

6 ноября 2023, 03:06
Фото: 2gis
Гостиница построена в 2015 году
На продажу выставлена современная гостиница, входящая в комплекс «Экспоцентра»

Действующий современный гостиничный комплекс недалеко от аэропорта Толмачево выставлен на продажу в Новосибирске. В объявлении на сайте «Альтера Инвест» собственник описывает отель, как гостиницу бизнес класса, включающую 198 номеров, ресторан, банный комплекс и развлекательный клуб. Восьмиэтажный отель построен в 2015 году, в качестве причины продажи указано желание собственника сменить сферу деятельности. В этой связи владелец намерен избавиться от непрофильных активов.

Стоимость действующего гостиничного бизнеса — 650 млн рублей.

В объявлении не указано название гостиницы, но под описание подходит отель SkyExpo, который является частью выставочного комплекса «Экспоцентр» на улице Станционной.

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#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Гостиница
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