Гостиничный комплекс продают в Новосибирске за 650 млн рублей

Действующий современный гостиничный комплекс недалеко от аэропорта Толмачево выставлен на продажу в Новосибирске. В объявлении на сайте «Альтера Инвест» собственник описывает отель, как гостиницу бизнес класса, включающую 198 номеров, ресторан, банный комплекс и развлекательный клуб. Восьмиэтажный отель построен в 2015 году, в качестве причины продажи указано желание собственника сменить сферу деятельности. В этой связи владелец намерен избавиться от непрофильных активов.