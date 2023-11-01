Стадион СКА продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Новосибирске продают стадион СКА за 530 миллионов рублей. Ранее его цена была гораздо ниже, но сейчас, после инвестиций в объект, владелец намерен получить сумму выше.
Стадион Спортивного клуба армии (СКА) выставлен на продажу в Новосибирске. Этот объект имеет площадь 4 тысячи квадратных метров и оценивается в 530 миллионов рублей.
Здание расположено по адресу Воинская, 1/1, и внутри него есть каток, который можно использовать для занятий хоккеем, фигурным катанием или активного отдыха. Стоит отметить, что в 2016 году за эти помещения просили 150 миллионов рублей.