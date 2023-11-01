atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Стадион СКА продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

Стадион СКА продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

1 ноября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Стадион СКА в Новосибирске выставлен на продажу за 530 миллионов рублей, в то время как в 2016 году его стоимость составляла всего 150 миллионов рублей.

В Новосибирске продают стадион СКА за 530 миллионов рублей. Ранее его цена была гораздо ниже, но сейчас, после инвестиций в объект, владелец намерен получить сумму выше.

Стадион Спортивного клуба армии (СКА) выставлен на продажу в Новосибирске. Этот объект имеет площадь 4 тысячи квадратных метров и оценивается в 530 миллионов рублей.

Здание расположено по адресу Воинская, 1/1, и внутри него есть каток, который можно использовать для занятий хоккеем, фигурным катанием или активного отдыха. Стоит отметить, что в 2016 году за эти помещения просили 150 миллионов рублей.

ЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Целый этаж ГУМа продают за 392 млн рублей — здание считается самым проходимымМэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 годуКрупный торговый центр продают в Новосибирске за 205 млн рублей
#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева#Стадион#СКА
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
30 октября, 01:36
Группа «Вагнер» снова начала набирать бойцов из Новосибирска для участия в СВО
Сегодня, 06:13
Кому в Новосибирске предлагают от 300 000 рублей — топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Сегодня, 04:36
«Гастрокорт» оттянул посетителей у одного из самых популярных ТРЦ Новосибирска
Сегодня, 04:37
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
31 октября, 02:48
Появилось видео репетиции школьника из Новосибирска к концерту с SHAMAN'ом
Сегодня, 05:53