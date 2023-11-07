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Два министра отпраздновали 50-летний юбилей в Новосибирске

Два министра отпраздновали 50-летний юбилей в Новосибирске — их поздравил губернатор

7 ноября 2023, 03:22
Фото: atas.info

Два министра отпраздновали 50-летний юбилей в Новосибирске

С поздравления министров с днем рождения начал оперативное совещание Андрей Травников.

50 лет отметил 20 октября Константин Хальзов, министр Здравоохранения Новосибирской области. Его поздравил губернатор Андрей Травников, вручив небольшой памятный сувенир.

Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко тоже принимал поздравления: ему исполнилось 3 ноября 50 лет. Однако на совещании он не присутствовал по уважительной причине — в этот день он занимался с депутатами формированием бюджета.

Кроме того, День рождения отмечал и министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Ему исполнилось 47 лет. Он также получил небольшой сувенир.

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#Общество#Новосибирск#Правительство#Юбилей#День рождения#Константин Хальзов#Андрей Травников#Эмилия Губарева#Денис Архипов#Оперативное совещание
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