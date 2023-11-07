Два министра отпраздновали 50-летний юбилей в Новосибирске — их поздравил губернатор

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
50 лет отметил 20 октября Константин Хальзов, министр Здравоохранения Новосибирской области. Его поздравил губернатор Андрей Травников, вручив небольшой памятный сувенир.
Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко тоже принимал поздравления: ему исполнилось 3 ноября 50 лет. Однако на совещании он не присутствовал по уважительной причине — в этот день он занимался с депутатами формированием бюджета.
Кроме того, День рождения отмечал и министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Ему исполнилось 47 лет. Он также получил небольшой сувенир.