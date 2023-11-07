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Прораб получил условный срок

В Новосибирске прораб, угробивший бетонщика на четвертом мосту, не сядет в тюрьму

7 ноября 2023, 08:18
Фото: Группа «ВИС»
Прораб получил условный срок

В Новосибирске осудили прораба, не обеспечившего безопасность на четвертом мосту

В Новосибирске вынесли приговор прорабу организации, занимающейся строительством четвертого моста через Обь. Из-за нарушения им техники безопасности на объекте погиб рабочий.

Инцидент произошел 1 февраля прошлого года. Мужчина не следил за безопасностью своих подчиненных, попросту покинув платформу моста. Также им не были проверены страховочные привязи.

В результате во время работы из-за незакрепленных привязей 44-летний бетонщик сорвался с платформы и упал вниз. Спасти мужчину не удалось, так как он погиб на месте.

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«С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Допустят ли осужденного к строительным работам, не сообщается.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#Четвертый мост#Прокуратура#Гибель#Безопасность#Рабочий#Александр Ляхов
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