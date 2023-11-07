В Новосибирске прораб, угробивший бетонщика на четвертом мосту, не сядет в тюрьму

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Инцидент произошел 1 февраля прошлого года. Мужчина не следил за безопасностью своих подчиненных, попросту покинув платформу моста. Также им не были проверены страховочные привязи.
В результате во время работы из-за незакрепленных привязей 44-летний бетонщик сорвался с платформы и упал вниз. Спасти мужчину не удалось, так как он погиб на месте.
«С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Допустят ли осужденного к строительным работам, не сообщается.