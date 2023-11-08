День Сибири 2023 — какого числа праздник и как его отмечают в Новосибирске

Несмотря на весьма пафосное название, День Сибири вовсе не является новоделом, а был официально учрежден еще до Октябрьской революции. Высочайшим повелением недавно взошедшего на престол императора Александра III праздник был поставлен на 26 октября (по старому стилю) 1881 года и приурочен к 300-летию присоединения Сибирского ханства к Московской Руси.