atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:34

Published Сегодня, 01:34

Modified Сегодня, 02:16

Updated Сегодня, 02:16

Новосибирск является одним из ключевых городов Сибири

День Сибири 2023 — какого числа праздник и как его отмечают в Новосибирске

8 ноября 2023, 01:34
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирск является одним из ключевых городов Сибири
8 ноября в России празднуется День Сибири. На данный момент дата еще не стала полностью официальной, однако широко поддерживается общественными организациями. О том, как можно отпраздновать День Сибири в Новосибирске — в материале Atas.Info.

День Сибири — когда появился

Несмотря на весьма пафосное название, День Сибири вовсе не является новоделом, а был официально учрежден еще до Октябрьской революции. Высочайшим повелением недавно взошедшего на престол императора Александра III праздник был поставлен на 26 октября (по старому стилю) 1881 года и приурочен к 300-летию присоединения Сибирского ханства к Московской Руси.

Считается, что именно 26 октября 1581 года казаки под руководством легендарного атамана Ермака вошли в бывшую столицу Сибирского ханства — город Искер — на реке Иртыш. После столь успешного начала русские начали продвигаться вглубь региона, возводя такие города как Тобольск, Тюмень, Томск, Сургут, Нарым, Тару и Березов. Уже позже появляются Красноярск, Енисейск и другие населенные пункты. Учреждением Дня благодарения Сибири Александр III официально признавал важность региона для Российской империи.

Раскачивают Россию изнутри: Анатолий Локоть поддержал обращение о мире между нациями
Узнать подробнее

С самого начала праздник отмечался весьма широко. Во всех сибирских городах служили молебны в память Ермака и воевод, проводился крестный ход. В крестьянских и городских домах столы буквально ломились от кушаний, а народ гулял на полную катушку. Не отставала и рафинированная знать, танцевавшая на торжественных балах, посещавшая театры и читавшая специальный выпуск местной прессы.

После Октябрьской революции о Дне Сибири потихоньку забыли, но логично вспомнили в 1990-е годы, когда на полном серьезе предлагалось создание Сибирского государства. В 2000-е годы праздник потихоньку возвращается в сибирские города, в которых 8 ноября (по новому стилю) стараются проводить тематические мероприятия. Однако на федеральном уровне праздник пока официально не утвержден.

День Оби предлагают учредить общественники из Новосибирска
Узнать подробнее

День Сибири — как празднуют в Новосибирске

Впервые о праздновании Дня Сибири новосибирские общественники заговорили в 2021 году. В рамках заседания комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию представитель Новосибирской региональной общественной организации «Ветераны силовых структур Родины» Александр Лаухин заявил, что День Сибири стоит отмечать на областном уровне. Его поддержал и атаман Новосибирского отдельского казачьего общества Алексей Харитонов.

Однако организовать торжества удалось только в следующем году. 11 ноября 2022 года в ДК имени Октябрьской революции прошло праздничное мероприятие «День Сибири — мы вместе». В его рамках провели выставку раритетного и современного оружия, пригласили военный оркестр и организовали концертную программу. В мероприятии приняли участие представители администрации города Новосибирска.

Новосибирские казаки подготовят книгу о победе над Кучумом
Узнать подробнее

Состоится ли подобное мероприятие в нынешнем году, пока не сообщается. Но новосибирцы могут посетить музеи, чтобы приобщиться к истории области. 7 ноября Фонд «Мое открытие Сибири» в девятый раз организовал историческое мероприятие, участники которого смогли посетить специальную экспозицию парка «Россия — моя история».

Желающим узнать о истории Сибирского региона также стоит посетить Новосибирский государственный краеведческий музей. Со 2 ноября в нем проходит экспозиция «Русское красное», посвященная жизни перееленцев в Сибирь в XVI–XVII веках. Особое внимание уделено истории костюма — посетители выставки смогут увидеть уникальный комплекс старообрядческой одежды — и украшений.

Под Новосибирском нашли тысячелетнюю саблю — она может пригодиться историкам
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом-памятник на Богдашке лишили ремонта: в Новосибирске это уже тенденция
#Новосибирск#Праздник#История#Александр Ляхов
Подпишитесь
Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии
Вчера, 01:42
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
Вчера, 02:36
Стоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти вдвое за 10 лет
Вчера, 07:52
Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области
Вчера, 01:38
Появилась дата приезда поезда Деда Мороза в Новосибирск
Вчера, 13:20
«Хоть в годовщину революции подсыпьте песка» — губернатор о тротуарах в Новосибирске
Вчера, 04:02