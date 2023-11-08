День Сибири 2023 — какого числа праздник и как его отмечают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
Несмотря на весьма пафосное название, День Сибири вовсе не является новоделом, а был официально учрежден еще до Октябрьской революции. Высочайшим повелением недавно взошедшего на престол императора Александра III праздник был поставлен на 26 октября (по старому стилю) 1881 года и приурочен к 300-летию присоединения Сибирского ханства к Московской Руси.
Считается, что именно 26 октября 1581 года казаки под руководством легендарного атамана Ермака вошли в бывшую столицу Сибирского ханства — город Искер — на реке Иртыш. После столь успешного начала русские начали продвигаться вглубь региона, возводя такие города как Тобольск, Тюмень, Томск, Сургут, Нарым, Тару и Березов. Уже позже появляются Красноярск, Енисейск и другие населенные пункты. Учреждением Дня благодарения Сибири Александр III официально признавал важность региона для Российской империи.
С самого начала праздник отмечался весьма широко. Во всех сибирских городах служили молебны в память Ермака и воевод, проводился крестный ход. В крестьянских и городских домах столы буквально ломились от кушаний, а народ гулял на полную катушку. Не отставала и рафинированная знать, танцевавшая на торжественных балах, посещавшая театры и читавшая специальный выпуск местной прессы.
После Октябрьской революции о Дне Сибири потихоньку забыли, но логично вспомнили в 1990-е годы, когда на полном серьезе предлагалось создание Сибирского государства. В 2000-е годы праздник потихоньку возвращается в сибирские города, в которых 8 ноября (по новому стилю) стараются проводить тематические мероприятия. Однако на федеральном уровне праздник пока официально не утвержден.
Впервые о праздновании Дня Сибири новосибирские общественники заговорили в 2021 году. В рамках заседания комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию представитель Новосибирской региональной общественной организации «Ветераны силовых структур Родины» Александр Лаухин заявил, что День Сибири стоит отмечать на областном уровне. Его поддержал и атаман Новосибирского отдельского казачьего общества Алексей Харитонов.
Однако организовать торжества удалось только в следующем году. 11 ноября 2022 года в ДК имени Октябрьской революции прошло праздничное мероприятие «День Сибири — мы вместе». В его рамках провели выставку раритетного и современного оружия, пригласили военный оркестр и организовали концертную программу. В мероприятии приняли участие представители администрации города Новосибирска.
Состоится ли подобное мероприятие в нынешнем году, пока не сообщается. Но новосибирцы могут посетить музеи, чтобы приобщиться к истории области. 7 ноября Фонд «Мое открытие Сибири» в девятый раз организовал историческое мероприятие, участники которого смогли посетить специальную экспозицию парка «Россия — моя история».
Желающим узнать о истории Сибирского региона также стоит посетить Новосибирский государственный краеведческий музей. Со 2 ноября в нем проходит экспозиция «Русское красное», посвященная жизни перееленцев в Сибирь в XVI–XVII веках. Особое внимание уделено истории костюма — посетители выставки смогут увидеть уникальный комплекс старообрядческой одежды — и украшений.