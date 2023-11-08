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Центр театрального искусства появится в Новосибирске

Центр театрального искусства появится в Новосибирске

8 ноября 2023, 04:45
Фото: 1MI
В Новосибирской области планируется создание нового учреждения культуры — Центра театрального искусства, который будет базироваться в Доме актера. Здание на Серебренниковской, 35, перейдет из собственности Союза театральных деятелей России в собственность Новосибирской области.

Центр театрального искусства получит статус государственного автономного учреждения. Решение было одобрено губернатором Андреем Травниковым на заседании правительства. Это важное событие для развития театрального искусства и киноискусства региона, отметил Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области.

В новом центре планируют проводить как региональные, так и общероссийские и международные мероприятия в области театрального искусства и киноискусства. Также будет создано методическое отделение для негосударственных, школьных и студенческих театров.

Новосибирский Центр театрального искусства «Дом актёра» также планирует разработать Губернаторскую премию в области театрального искусства.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Правительство#Театр#Эмилия Губарева#Актер
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