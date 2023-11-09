Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске

На Михайловской набережной в Новосибирске начали готовить площадку для ледового городка. Он будет открыт в конце декабря. В этом году выбрана тема «Времена года». Подготовительные работы уже идут: устанавливаются ограждения, а само строительство начнется, когда наступит достаточно холодная погода и лед замерзнет.