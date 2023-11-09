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Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске

Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске

9 ноября 2023, 05:04
Фото: atas.info
Стоимость входа в ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске в этом году вырастет: для взрослых билет будет стоить 450 рублей, для детей — 350 рублей, при этом многодетные смогут приобрести билеты по льготной цене.

На Михайловской набережной в Новосибирске начали готовить площадку для ледового городка. Он будет открыт в конце декабря. В этом году выбрана тема «Времена года». Подготовительные работы уже идут: устанавливаются ограждения, а само строительство начнется, когда наступит достаточно холодная погода и лед замерзнет.

Городок будет иметь такие же размеры, как и в прошлом году. Однако цены на вход решили увеличить. Взрослый билет теперь будет стоить 450 рублей, а детский — 350 рублей, пишет НГС.

Также введены льготные цены для многодетных семей: взрослый билет будет стоить 350 рублей, а детский — 300 рублей. Инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий смогут посещать городок бесплатно при предъявлении соответствующего документа. Цены выросли примерно на 100 рублей.

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#Общество#Город#Новосибирск#Цены#Эмилия Губарева#Ледовой городок
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