Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
На Михайловской набережной в Новосибирске начали готовить площадку для ледового городка. Он будет открыт в конце декабря. В этом году выбрана тема «Времена года». Подготовительные работы уже идут: устанавливаются ограждения, а само строительство начнется, когда наступит достаточно холодная погода и лед замерзнет.
Городок будет иметь такие же размеры, как и в прошлом году. Однако цены на вход решили увеличить. Взрослый билет теперь будет стоить 450 рублей, а детский — 350 рублей, пишет НГС.
Также введены льготные цены для многодетных семей: взрослый билет будет стоить 350 рублей, а детский — 300 рублей. Инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий смогут посещать городок бесплатно при предъявлении соответствующего документа. Цены выросли примерно на 100 рублей.