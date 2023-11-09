Блогер похвалил новосибирского водителя, который бесплатно развозит семьи бойцов СВО

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Военный блогер Юрий Подоляка был очарован водителем автомобиля из Новосибирска. Мужчина разместил объявление в салоне, где сообщал пассажирам, что он не будет брать деньги с участников СВО и их семей.
Таксист недавно проводил своего сына в зону СВО. На передовую боец отправился добровольцем. Этот пост получил множество лайков и положительные комментарии. Люди отмечают, что новосибирский водитель проявил патриотизм.
Один из подписчиков блогера отметил, что в Барнауле также есть водители, которые не берут деньги с бойцов СВО.