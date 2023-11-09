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Блогер похвалил новосибирского водителя, который бесплатно развозит семьи бойцов СВО

Блогер похвалил новосибирского водителя, который бесплатно развозит семьи бойцов СВО

9 ноября 2023, 04:24
Фото: 1MI
В Новосибирске водитель такси не стал брать плату с участников СВО и их семей, за что получил огромное признание от военного блогера Юрия Подоляка и пользователей соцсетей.

Военный блогер Юрий Подоляка был очарован водителем автомобиля из Новосибирска. Мужчина разместил объявление в салоне, где сообщал пассажирам, что он не будет брать деньги с участников СВО и их семей.

Таксист недавно проводил своего сына в зону СВО. На передовую боец отправился добровольцем. Этот пост получил множество лайков и положительные комментарии. Люди отмечают, что новосибирский водитель проявил патриотизм.

Один из подписчиков блогера отметил, что в Барнауле также есть водители, которые не берут деньги с бойцов СВО.

В Новосибирске таксист бесплатно развозит семьи бойцов СВО
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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Такси#СВО#Эмилия Губарева
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