Два дня бухгалтера отмечают в ноябре — какой праздник настоящий в России

В ноябре 2023 года профессионалы бухгалтерского учета отпразднуют сразу две даты, связанные с любимой профессией. При этом ни одна из них пока не утверждена официально. О том, когда и как правильно поздравлять главного бухгалтера — в материале Atas. Info.

День бухгалтера — почему праздника два День бухгалтера в России не закреплен на государственном уровне, поэтому счетоводам приходится праздновать его самим. И в календаре можно найти сразу две даты — 10 и 21 ноября. Почему же так вышло? 10 ноября, согласно совместному решению ЮНЕСКО и ООН, празднуется Международный день бухгалтера. Именно в эту дату в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой отдельные главы были посвящены принципам метода и учета двойной бухгалтерии, оформлению журналов-ордеров и использованию регистров бухгалтерского учета. Новосибирскстат заявил о среднемесячной зарплате в 58 тысяч рублей — кто получает? Узнать подробнее В России же, как всегда, решили поступить по-своему. 21 ноября 1996 года президент Борис Ельцин подписал федеральный закон №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (при этом документ уже утратил силу). В 2000 году участники Второго всероссийского съезда бухгалтеров обратились с соответствующей просьбой в Минфин, но она не получила поддержки. В 2023 году 10 ноября выпадает на пятницу, поэтому все новосибирские бухгалтеры могут отпраздновать неофициальное торжество тихим осенним вечером. Если же у вас есть знакомые бухгалтеры, то можете воспользоваться рекомендациями от Atas.Info. За низкие зарплаты начнут штрафовать новосибирских работодателей — когда жаловаться? Узнать подробнее День бухгалтера — как поздравить Если у вас совершенно отсутствует фантазия по части поздравлений, то можете отправить знакомому бухгалтеру, например, вот такие стихи. Спасибо вам за все ваши труды, За то, как четко все у вас считается, Вы в мире цифр — короли. И все зарплаты верно начисляются, И прибыль тоже с вами лишь растет, А как начальству работа ваша нравится! Сегодня вам и слава и почет! И пожелания все также посвящаются, Здоровья крепкого, удачи золотой, Пусть все мечты и планы исполняются, Мы поздравляем вас сегодня всей страной! Или вот такое поздравление. Кто в бухгалтерии толк знает, тому сегодня слава и почет! А также и добрые пожелания: крепкого здоровья, личного счастья и удачи в рабочих делах! С праздником! Мэрия Новосибирска взыскала 50 млн задолженности за аренду земли с компании «Дискус» Узнать подробнее Если ваш знакомый бухгалтер — меломан, то в качестве шутки может подойти известная песня Алены Апиной «Бухгалтер». Особенно, если счетовод далеко не так прост. Читайте также: В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»