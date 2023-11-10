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Бухгалтеры отмечают праздник дважды в месяц

Два дня бухгалтера отмечают в ноябре — какой праздник настоящий в России

10 ноября 2023, 00:55
Фото: Midjourney
Бухгалтеры отмечают праздник дважды в месяц
В ноябре 2023 года профессионалы бухгалтерского учета отпразднуют сразу две даты, связанные с любимой профессией. При этом ни одна из них пока не утверждена официально. О том, когда и как правильно поздравлять главного бухгалтера — в материале Atas. Info.

День бухгалтера — почему праздника два

День бухгалтера в России не закреплен на государственном уровне, поэтому счетоводам приходится праздновать его самим. И в календаре можно найти сразу две даты — 10 и 21 ноября. Почему же так вышло?

10 ноября, согласно совместному решению ЮНЕСКО и ООН, празднуется Международный день бухгалтера. Именно в эту дату в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой отдельные главы были посвящены принципам метода и учета двойной бухгалтерии, оформлению журналов-ордеров и использованию регистров бухгалтерского учета.

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В России же, как всегда, решили поступить по-своему. 21 ноября 1996 года президент Борис Ельцин подписал федеральный закон №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (при этом документ уже утратил силу). В 2000 году участники Второго всероссийского съезда бухгалтеров обратились с соответствующей просьбой в Минфин, но она не получила поддержки.

В 2023 году 10 ноября выпадает на пятницу, поэтому все новосибирские бухгалтеры могут отпраздновать неофициальное торжество тихим осенним вечером. Если же у вас есть знакомые бухгалтеры, то можете воспользоваться рекомендациями от Atas.Info.

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День бухгалтера — как поздравить

Если у вас совершенно отсутствует фантазия по части поздравлений, то можете отправить знакомому бухгалтеру, например, вот такие стихи.

Спасибо вам за все ваши труды,

За то, как четко все у вас считается,

Вы в мире цифр — короли.
И все зарплаты верно начисляются,
И прибыль тоже с вами лишь растет,
А как начальству работа ваша нравится!
Сегодня вам и слава и почет!
И пожелания все также посвящаются,
Здоровья крепкого, удачи золотой,
Пусть все мечты и планы исполняются,
Мы поздравляем вас сегодня всей страной!

 

Или вот такое поздравление.

Кто в бухгалтерии толк знает, тому сегодня слава и почет! А также и добрые пожелания: крепкого здоровья, личного счастья и удачи в рабочих делах! С праздником!
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Если ваш знакомый бухгалтер — меломан, то в качестве шутки может подойти известная песня Алены Апиной «Бухгалтер». Особенно, если счетовод далеко не так прост.

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#Экономика#Видео#Новосибирск#Праздник#Профессии#Александр Ляхов
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