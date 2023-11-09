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В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»

В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»

9 ноября 2023, 01:21
Фото: Анна Терешкова/ВК
В Новосибирске в честь Дня Сибири молодежь организовала флешмоб, выстроившись в огромную надпись «Сибирь» возле парка «Арена», при этом держа в руках синие фонарики.

В среду, 8 ноября, несколько десятков жителей Новосибирска собрались возле парка «Арена», чтобы отпраздновать День Сибири.

Они выстроились в огромную надпись «Сибирь». Видео с этим флешмобом было опубликовано вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой.

Акция проходила возле нового ЛДС, в «Парк-Арене». Участники несли в руках синие фонарики.

Видео: Анна Терешкова

Напомним, ранее мы рассказали, как празднуют День Сибири в Новосибирске и зачем вообще придумали данный праздник.

День Сибири 2023 — какого числа праздник и как его отмечают в Новосибирске
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