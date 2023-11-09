В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»

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Published Сегодня, 01:21
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В среду, 8 ноября, несколько десятков жителей Новосибирска собрались возле парка «Арена», чтобы отпраздновать День Сибири.
Они выстроились в огромную надпись «Сибирь». Видео с этим флешмобом было опубликовано вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой.
Акция проходила возле нового ЛДС, в «Парк-Арене». Участники несли в руках синие фонарики.
Напомним, ранее мы рассказали, как празднуют День Сибири в Новосибирске и зачем вообще придумали данный праздник.