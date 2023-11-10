О переломном моменте в зоне СВО заявил комбат «Веги» из Новосибирска Панферов

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Андрей Панфёров рассказал о важном моменте в ходе специальной операции. Он отметил, что его батальон успешно выполняет свои задачи, однако последние действия в зоне проведения операции были не контратакой, а «прощупыванием переднего края».
Панферов подчеркнул, что у противника сейчас недостаток техники, из-за чего количество артиллерийских ударов сократилось. Это дает преимущество российской армии. Кроме того, внимание многих стран сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.
Командир подвёл итог, что наша сторона достигла устойчивой обороны, что будет иметь результаты к концу года, пишет «МК в Новосибирске».