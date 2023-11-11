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7-летняя девочка в Новосибирске провалилась в открытый люк

7-летняя девочка в Новосибирске провалилась в открытый люк

11 ноября 2023, 15:07
Фото: 1MI
В Новосибирске 7-летняя девочка попала в опасную ситуацию, когда провалилась в открытый канализационный люк, но удачно выбралась и вернулась домой.

В Новосибирске 7-летняя девочка провалилась в открытый люк канализации. Инцидент произошел в Октябрьском районе в выходной день, 11 октября.

Во время прогулки по тротуару, девочка не заметила открытого люка из-за снега. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из ямы и вернуться домой. Очевидец, который стал свидетелем этой ситуации, поделился информацией в группе «Инцидент Новосибирск».

Люк находится рядом с домом №9 на улице Лобова. Следственный комитет уже начал проверку данного инцидента по статье, связанной с ненадлежащим оказанием услуг.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Снег#Эмилия Губарева
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