7-летняя девочка в Новосибирске провалилась в открытый люк

Во время прогулки по тротуару, девочка не заметила открытого люка из-за снега. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из ямы и вернуться домой. Очевидец, который стал свидетелем этой ситуации, поделился информацией в группе «Инцидент Новосибирск».