7-летняя девочка в Новосибирске провалилась в открытый люк

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Новосибирске 7-летняя девочка провалилась в открытый люк канализации. Инцидент произошел в Октябрьском районе в выходной день, 11 октября.
Во время прогулки по тротуару, девочка не заметила открытого люка из-за снега. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из ямы и вернуться домой. Очевидец, который стал свидетелем этой ситуации, поделился информацией в группе «Инцидент Новосибирск».
Люк находится рядом с домом №9 на улице Лобова. Следственный комитет уже начал проверку данного инцидента по статье, связанной с ненадлежащим оказанием услуг.