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Собака выжила

Джек-рассел терьер провалился в 6-метровую тепловую камеру в Новосибирске

9 октября 2023, 07:04
Фото: Midjourney
Собака выжила
В Новосибирске джек-рассел терьер провалился в 6-метровую тепловую камеру, но благодаря оперативному вмешательству спасателей, собака выжила.

На улице Немировича-Данченко в Новосибирске случился инцидент с джек-рассел терьером. Питомец провалился в тепловую камеру, которая имела глубину около 6 метров. Владелица собаки сразу же обратилась за помощью в МАСС.

Сотрудники ведомства незамедлительно прибыли на место происшествия. Они подтвердили информацию о том, что собака упала внутрь тепловой камеры и находится на глубине 6 метров.

Чтобы спасти питомца, спасатели спустились в камеру и привязали его специальным оборудованием. После этого они аккуратно вытащили джек-рассел терьера на поверхность. Животное выжило после падения с такой большой высоты.

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#Происшествия#Новосибирск#Животные#Собака#Эмилия Губарева
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