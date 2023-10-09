Джек-рассел терьер провалился в 6-метровую тепловую камеру в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
На улице Немировича-Данченко в Новосибирске случился инцидент с джек-рассел терьером. Питомец провалился в тепловую камеру, которая имела глубину около 6 метров. Владелица собаки сразу же обратилась за помощью в МАСС.
Сотрудники ведомства незамедлительно прибыли на место происшествия. Они подтвердили информацию о том, что собака упала внутрь тепловой камеры и находится на глубине 6 метров.
Чтобы спасти питомца, спасатели спустились в камеру и привязали его специальным оборудованием. После этого они аккуратно вытащили джек-рассел терьера на поверхность. Животное выжило после падения с такой большой высоты.