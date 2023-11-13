Горе-мать из-за долгов отправили заготавливать дрова в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Жительница поселка Озеро-Карачи в Новосибирской области задолжала своему сыну 328 тысяч рублей алиментов. Поскольку она не проживала по указанному адресу, ее объявили в розыск и доставили в районное отделение полиции. В результате возбудили административное дело против нее.
Суд приговорил неплательщицу к выполнению 30 часов обязательных работ. Женщину отправили в лесхоз, чтобы заготовить дрова. Если она не выполнит работы в установленный срок, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на 15 суток.
Правоохранительные органы также предупредили должников по алиментам о возможности уголовной ответственности за неуплату.