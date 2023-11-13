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Мать-должницу отправили на заготовку дров в Новосибирской области

Горе-мать из-за долгов отправили заготавливать дрова в Новосибирской области

13 ноября 2023, 04:27
Фото: 1MI

Мать-должницу отправили на заготовку дров в Новосибирской области

Неплательщицу алиментов из Новосибирской области обязали к 30 часам работ на заготовку дров, подробности сообщают приставы.

Жительница поселка Озеро-Карачи в Новосибирской области задолжала своему сыну 328 тысяч рублей алиментов. Поскольку она не проживала по указанному адресу, ее объявили в розыск и доставили в районное отделение полиции. В результате возбудили административное дело против нее.

Суд приговорил неплательщицу к выполнению 30 часов обязательных работ. Женщину отправили в лесхоз, чтобы заготовить дрова. Если она не выполнит работы в установленный срок, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Правоохранительные органы также предупредили должников по алиментам о возможности уголовной ответственности за неуплату.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алименты#Арест#Долги#Штраф#Эмилия Губарева
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