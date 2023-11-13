Горе-мать из-за долгов отправили заготавливать дрова в Новосибирской области

Жительница поселка Озеро-Карачи в Новосибирской области задолжала своему сыну 328 тысяч рублей алиментов. Поскольку она не проживала по указанному адресу, ее объявили в розыск и доставили в районное отделение полиции. В результате возбудили административное дело против нее.