За год число ДТП в Новосибирской области выросло на четверть

По его словам, продолжается рост числа погибших и раненых в дорожных авариях. За 10 месяцев с начала года зарегистрировано 2224 ДТП, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибло 232 человека (+19%), различные травмы и ранения зафиксированы у 2688 новосибирцев (+21%).