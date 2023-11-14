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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

Самая распространенная причина ДТП - несоблюдение правил при проезде перекрестков

За год число ДТП в Новосибирской области выросло на четверть

14 ноября 2023, 05:23
Фото: 1MI
Самая распространенная причина ДТП - несоблюдение правил при проезде перекрестков

Рост аварийности на дорогах Новосибирской области составил 26%

В регионе растет число дорожных аварий и количество погибших и пострадавших в ДТП. Основная причина — несоблюдение правил движения

В 2023 году на автомобильных дорогах региона «складывается неблагоприятная обстановка», заявил 14 ноября в ходе заседания комитета регионального Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике заместитель начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.

По его словам, продолжается рост числа погибших и раненых в дорожных авариях. За 10 месяцев с начала года зарегистрировано 2224 ДТП, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибло 232 человека (+19%), различные травмы и ранения зафиксированы у 2688 новосибирцев (+21%).

Самый распространенный вид дорожной аварии — по-прежнему столкновения автомобилей, более половины погибших приходятся на такие ДТП. А основные причины аварий — несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов и выезд на полосу встречного движения, сообщил Андрей Кузнецов.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Статистика#Гибель#2023
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