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Новосибирцы продолжают собирать грибы под снегом в середине ноября

Новосибирцы продолжают собирать грибы под снегом в середине ноября

15 ноября 2023, 01:39
Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023»
В Новосибирске продолжается сбор грибов даже в середине ноября, о чем свидетельствуют фотографии и сообщения жителей в соцсетях, где они делятся своими находками.

Жители Новосибирска продолжают заниматься сбором грибов даже в середине ноября. В социальных сетях они активно делятся фотографиями своих находок. Некоторые виды грибов все еще продолжают расти, несмотря на падение снега.

На одной из страниц в соцсетях, посвященных грибам, опубликованы посты с фотографиями грибов на фоне снега. Одна женщина поделилась фотографией зимних опят и фламулин, которые она нашла рядом с домом, на пенечке. Эти грибы были свежими.

Другой мужчина нашел после оттаивания снега вешенки и трутовик. Он тоже поделился фотографией своих находок в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».

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#Новосибирск#Грибы#Зима#Снег#Эмилия Губарева
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