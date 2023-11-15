Новосибирцы продолжают собирать грибы под снегом в середине ноября

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
Жители Новосибирска продолжают заниматься сбором грибов даже в середине ноября. В социальных сетях они активно делятся фотографиями своих находок. Некоторые виды грибов все еще продолжают расти, несмотря на падение снега.
На одной из страниц в соцсетях, посвященных грибам, опубликованы посты с фотографиями грибов на фоне снега. Одна женщина поделилась фотографией зимних опят и фламулин, которые она нашла рядом с домом, на пенечке. Эти грибы были свежими.
Другой мужчина нашел после оттаивания снега вешенки и трутовик. Он тоже поделился фотографией своих находок в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».