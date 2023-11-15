Новосибирцы продолжают собирать грибы под снегом в середине ноября

На одной из страниц в соцсетях, посвященных грибам, опубликованы посты с фотографиями грибов на фоне снега. Одна женщина поделилась фотографией зимних опят и фламулин, которые она нашла рядом с домом, на пенечке. Эти грибы были свежими.