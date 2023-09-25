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Грибы росли у НГУ

Жители Новосибирска нашли «ведьмин круг» рядом с главным корпусом НГУ

25 сентября 2023, 02:16
Фото: atas.info
Грибы росли у НГУ
В Новосибирске возле главного корпуса НГУ обнаружен «ведьмин круг» из маслят, что согласно народным приметам считается признаком удачи и счастья.

У жителей Новосибирска вызвал интерес феномен, который они назвали «ведьмин круг». Это уникальное природное явление было обнаружено возле главного корпуса НГУ. Фотографии этого круга из маслят были опубликованы в телеграмм-канале под названием «Новосибирск с огоньком».

На снимке видно, как грибы выросли вокруг сосны, находящейся на территории университета. Авторы фотографии прокомментировали ее так: «Маслята кружочком растут возле главного корпуса НГУ. Когда не идешь за грибами в лес, они сами находят тебя».

«Ведьмин круг» — это явление, которое возникает, когда грибы растут вокруг дерева, где расположен мицелий. В народных представлениях такой круг считается символом удачи и счастья.

Фото: Новосибирск с огоньком
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#Новосибирск#НГУ#Грибы#Фото#Эмилия Губарева#Ведьмин круг
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