Жители Новосибирска нашли «ведьмин круг» рядом с главным корпусом НГУ

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
У жителей Новосибирска вызвал интерес феномен, который они назвали «ведьмин круг». Это уникальное природное явление было обнаружено возле главного корпуса НГУ. Фотографии этого круга из маслят были опубликованы в телеграмм-канале под названием «Новосибирск с огоньком».
На снимке видно, как грибы выросли вокруг сосны, находящейся на территории университета. Авторы фотографии прокомментировали ее так: «Маслята кружочком растут возле главного корпуса НГУ. Когда не идешь за грибами в лес, они сами находят тебя».
«Ведьмин круг» — это явление, которое возникает, когда грибы растут вокруг дерева, где расположен мицелий. В народных представлениях такой круг считается символом удачи и счастья.