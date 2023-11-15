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Published Сегодня, 07:29

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Правда ли, что ставку по льготным ипотекам поднимут в Новосибирске?

Правда ли, что ставку по льготным ипотекам поднимут в Новосибирске?

15 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI
В социальных сетях распространялась информация о скором поднятии ставки по господдержке и семейной ипотеке на 2%. Так ли это?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Утверждалось, что ставки по ипотеке с государственной поддержкой будут увеличены на 2%. Впрочем, точный источник этих слухов неизвестен.

Сначала информация об изменении ставок была опубликована в телеграм-канале Ильдара Хусаинова, главы крупной риэлторской компании в России. Он сообщил, что ставки по льготным программам вырастут до 10% и 8%. Скоро после этого он же опроверг свои слова и заявил, что получил дезинформацию от банков. Он опубликовал сообщение с развёрнутым разъяснением ситуации, резюмировав: «Мне урок! Буду проверять информацию, в мире новостей — либо скорость, либо 100% точность. Поэтому буду искать правильные балансы!».

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Министерство финансов России также опровергло информацию о повышении ставок, заявив, что это не соответствует действительности. На данный момент нет подтвержденных данных о повышении ставок по льготной ипотеке. В Минфине заявили, что «информация не соответствует действительности».

Ситуацию также прокомментировали генеральный директор агентства недвижимости «Бенуа», президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. По его мнению, распространяемое сообщение — это «чья-то шутка ради разогрева аудитории и сбора лидов».

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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