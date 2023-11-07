В Новосибирске перестали вывозить мусор? Отвечают власти

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Updated Сегодня, 10:11
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Жители города были недовольны тем, что мусорные контейнеры оказались полностью переполнены, и никто якобы не забирал отходы во время праздничных дней. В частности, речь шла о дворах на улицах Островского и Мира. Новосибирцы также опасались, что ситуация может ухудшиться в новогодние праздники, когда люди отдыхают еще больше.
Однако, как удалось узнать Atas.info, ситуация с «мусорным коллапсом» оказалось не такой страшной. Региональный оператор МУП «САХ» объяснил причины — дело в автомобилистах.
«Вся специальная техника, которая занимается сбором и перевозкой отходов, работает в штатном режиме и вывозит мусор на полигоны. Однако есть небольшая доля правды в этих новостях. Речь идет о дворе многоквартирного дома № 195 на улице Островского. Там на фотографии была показана заполненная мусором контейнерная площадка. Действительно, несколько дней не провозили мусор с этой площадки», — сообщает мусорный оператор.
Невывоз мусора связан с тем, что доступ к контейнерам блокируют автомобилисты. Мусоровозы ежедневно приезжают на площадки, но проблема с доступом все еще актуальна для города.
«Проблемы с доступом к заглубленным контейнерам начались с 3 ноября. Экипажем мусоровоза составлен акт о невозможности проезда, информация о необходимости обеспечения доступа к местам накопления была передана управляющей компании. Доступ был обеспечен 5 ноября, после чего контейнерная площадка была зачищена».
Из-за того, что мусоровоз не мог проехать несколько дней, пришлось вручную убирать мусор с этой площадки.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.