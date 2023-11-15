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Утильсбор за иномарки увеличился в Новосибирске в 200 раз

Утильсбор за иномарки увеличился в Новосибирске в 200 раз

15 ноября 2023, 01:15
Фото: Midjourney
С 29 октября 2023 года владельцам иномарок в Новосибирске придется платить утилизационный сбор, размер которого увеличился в 200-250 раз по сравнению с предыдущими ставками.

В Новосибирске увеличился сбор за утилизацию иностранных автомобилей в 200 раз. Правительство Российской Федерации приняло решение, согласно которому владелец иномарки должен будет заплатить дополнительную сумму на государственный счет, равную стоимости самого автомобиля.

В результате данного постановления, теперь большинство покупателей обращаются к компаниям, которые уже включили новый утилизационный сбор в стоимость автомобиля.

Таким образом, если раньше машина стоила 1,3 миллиона рублей, то теперь потребуется заплатить дополнительно до 1,5 миллионов.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Налоги#Эмилия Губарева#Иномарки
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