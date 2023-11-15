Утильсбор за иномарки увеличился в Новосибирске в 200 раз

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
В Новосибирске увеличился сбор за утилизацию иностранных автомобилей в 200 раз. Правительство Российской Федерации приняло решение, согласно которому владелец иномарки должен будет заплатить дополнительную сумму на государственный счет, равную стоимости самого автомобиля.
В результате данного постановления, теперь большинство покупателей обращаются к компаниям, которые уже включили новый утилизационный сбор в стоимость автомобиля.
Таким образом, если раньше машина стоила 1,3 миллиона рублей, то теперь потребуется заплатить дополнительно до 1,5 миллионов.