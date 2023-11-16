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Двух пешеходов задавила женщина-водитель на Honda CR-V в Новосибирске

Двух пешеходов задавила женщина-водитель на Honda CR-V в Новосибирске

16 ноября 2023, 05:25
Фото: ГИБДД по НСО
Двух пешеходов сбила женщина-водитель на улице Печатников в Новосибирске, подробности сообщили в ГИБДД по НСО.

ДТП произошло утром 16 ноября на территории Советского района. По первой информации, женщина 1990 года рождения ехала за рулем «Хонда ЦРВ». На улице Печатников у дома №7 она не предоставила преимущество в движении и сбила двух пешеходов. Они шли в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии пострадали пешеходы: женщина 1987 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Они доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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