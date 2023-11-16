Двух пешеходов задавила женщина-водитель на Honda CR-V в Новосибирске

ДТП произошло утром 16 ноября на территории Советского района. По первой информации, женщина 1990 года рождения ехала за рулем «Хонда ЦРВ». На улице Печатников у дома №7 она не предоставила преимущество в движении и сбила двух пешеходов. Они шли в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.