Двух пешеходов задавила женщина-водитель на Honda CR-V в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
ДТП произошло утром 16 ноября на территории Советского района. По первой информации, женщина 1990 года рождения ехала за рулем «Хонда ЦРВ». На улице Печатников у дома №7 она не предоставила преимущество в движении и сбила двух пешеходов. Они шли в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате аварии пострадали пешеходы: женщина 1987 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Они доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется.
На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.