Глава СКР Бастрыкин проконтролирует слежку за новосибирским педофилом

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Житель поселка Александр Кужилов провел двадцать лет в тюрьме за жестокое изнасилование и убийство второклассницы. Тело восьмилетней девочки позже обнаружили в заброшенном помещении. Отсидев, мужчина вернулся, чтобы присматривать за матерью. Но сельчане не поверили и обратились за помощью в приемную Александра Бастрыкина.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Бадулину А.Н. в целях проверки своевременности и полноты принятых уполномоченным службами мер по установлению контроля и надзора за лицом, отбывавшем наказание, провести процессуальную проверку», — рассказали в Следственном комитете.
Ситуация в Чистозерном находится на особом контроле. Какие меры будут приняты, пока неизвестно.