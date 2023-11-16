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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Маньяка могут изолировать от общества

Глава СКР Бастрыкин проконтролирует слежку за новосибирским педофилом

16 ноября 2023, 12:21
Фото: Midjourney
Маньяка могут изолировать от общества

Глава СКР Бастрыкин поручил проконтролировать надзор за новосибирским педофилом

В Следственном комитете России отреагировали на жалобу жителей новосибирского поселка Чистоозерное. Люди выражают обеспокоенность судьбой детей, которых может изнасиловать педофил. Дело взял на контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Житель поселка Александр Кужилов провел двадцать лет в тюрьме за жестокое изнасилование и убийство второклассницы. Тело восьмилетней девочки позже обнаружили в заброшенном помещении. Отсидев, мужчина вернулся, чтобы присматривать за матерью. Но сельчане не поверили и обратились за помощью в приемную Александра Бастрыкина.

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«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Бадулину А.Н. в целях проверки своевременности и полноты принятых уполномоченным службами мер по установлению контроля и надзора за лицом, отбывавшем наказание, провести процессуальную проверку», — рассказали в Следственном комитете.

Ситуация в Чистозерном находится на особом контроле. Какие меры будут приняты, пока неизвестно.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Педофил#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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