Глава СКР Бастрыкин проконтролирует слежку за новосибирским педофилом

Житель поселка Александр Кужилов провел двадцать лет в тюрьме за жестокое изнасилование и убийство второклассницы. Тело восьмилетней девочки позже обнаружили в заброшенном помещении. Отсидев, мужчина вернулся, чтобы присматривать за матерью. Но сельчане не поверили и обратились за помощью в приемную Александра Бастрыкина.