Кроссоверы из Китая стали самыми дорогими покупками новосибирцев в распродажу «11.11»

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Во время распродажи «11.11» новосибирцы сделали самую дорогую покупку на Ozon — автомобиль Chery Tiggo 4 Pro за 1 999 990 рублей. Всего по стране за первые три часа распродажи было продано 12 таких автомобилей по всей стране.
В этом году новосибирцы сделали также крупные покупки, в том числе заказали 81 комплект спортивных гетров. Лидером распродажи в 2023 году стала категория товаров для дома, на втором — товары для красоты и здоровья, а на третьем — одежда.
Оборот в Новосибирской области во время распродажи вырос на 79%. В целом же, по данным Группы ВТБ, траты россиян на распродаже «11.11» выросли на 13%.