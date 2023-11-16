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Published Сегодня, 03:06

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Новосибирцы покупали дорогие китайские кроссоверы на распродаже «11.11»

Кроссоверы из Китая стали самыми дорогими покупками новосибирцев в распродажу «11.11»

16 ноября 2023, 03:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Новосибирцы покупали дорогие китайские кроссоверы на распродаже «11.11»

Названы самые дорогие покупки в Новосибирской области на распродаже «11.11».

Во время распродажи «11.11» новосибирцы сделали самую дорогую покупку на Ozon — автомобиль Chery Tiggo 4 Pro за 1 999 990 рублей. Всего по стране за первые три часа распродажи было продано 12 таких автомобилей по всей стране.

В этом году новосибирцы сделали также крупные покупки, в том числе заказали 81 комплект спортивных гетров. Лидером распродажи в 2023 году стала категория товаров для дома, на втором — товары для красоты и здоровья, а на третьем — одежда.

Оборот в Новосибирской области во время распродажи вырос на 79%. В целом же, по данным Группы ВТБ, траты россиян на распродаже «11.11» выросли на 13%.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Распродажа#Эмилия Губарева
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