Платья из сахарного мешка и фантиков показали на дефиле в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
В день вторичной переработки 15 ноября придумали необычную акцию: в ТЦ «Сан-Сити» прошло модное дефиле нарядов из необычных материалов. На конкурсе «Экомода» свои работы представили 30 участников от 7 до 35 лет.
Модели прошлись по подиуму в костюмах из мешка для сахара и фантиков, в платьях из пластиковых стаканчиков, тарелок, ложек и даже газеты. Все наряды были созданы из вторсырья.
«Главная цель конкурса „Экомода“ — создать культуру обращения с отходами. Символично, что дети нам показывают, что можно сделать из обычного мусора. И работы вызывают чувство восхищения», — прокомментировала председатель комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова, которую цитирует мэрия Новосибирска в своем ТГ-канале.