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Платья из сахарного мешка и фантиков показали на дефиле в Новосибирске

Платья из сахарного мешка и фантиков показали на дефиле в Новосибирске

16 ноября 2023, 03:40
Фото: мэрия Новосибирска/Телеграм
В одном из торговых центров Новосибирска прошел модный показ: модели прошли в платьях из пластика.

В день вторичной переработки 15 ноября придумали необычную акцию: в ТЦ «Сан-Сити» прошло модное дефиле нарядов из необычных материалов. На конкурсе «Экомода» свои работы представили 30 участников от 7 до 35 лет.

Модели прошлись по подиуму в костюмах из мешка для сахара и фантиков, в платьях из пластиковых стаканчиков, тарелок, ложек и даже газеты. Все наряды были созданы из вторсырья.

«Главная цель конкурса „Экомода“ — создать культуру обращения с отходами. Символично, что дети нам показывают, что можно сделать из обычного мусора. И работы вызывают чувство восхищения», — прокомментировала председатель комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова, которую цитирует мэрия Новосибирска в своем ТГ-канале.
День вторичной переработки — что за праздник и как отмечают в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Мода#Конкурс#Эмилия Губарева
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