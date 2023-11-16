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Полмиллиона за горячую воду переплатили жильцы 20 домов в Новосибирске

Полмиллиона за горячую воду переплатили жильцы 20 домов в Новосибирске

16 ноября 2023, 03:55
Фото: Midjourney
Жильцы 20 домов в Заельцовском районе Новосибирска переплатили за горячую воду полмиллиона рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Как уточнили в прокуратуре, в период с 1 августа по 1 ноября 2023 года обслуживающая организация домов начисляла за водоснабжение завышенные суммы.

Многоэтажки, где жильцы платили по неофициальным тарифам, находятся на улице Кубовой.

«Управляющая компания неправомерно производила расчет платы за горячее водоснабжение общедомового имущества собственникам 20 многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Кубовой, по тарифам, не предусмотренным федеральным и региональным законодательством».

Как итог, 3770 потребителям вернули около 500 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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