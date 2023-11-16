Прораб пойдет под суд за ожоги работников ТЭЦ-5 в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Прораба обвиняют в нарушении правил безопасности и недостаточном обеспечении условий работы для его коллег.
Он не предоставил им необходимую вентиляцию и противогазы, что привело к травмам в результате воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей.
Все случилось в июне 2023 года, когда четверо его коллег находились в резервуаре насосной станции одного из цехов ТЭЦ 5. Один работник получил тяжкие ожоги, а другой — средней тяжести. Суд займется рассмотрением данного уголовного дела.