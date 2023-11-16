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Прораб пойдет под суд за ожоги работников ТЭЦ-5 в Новосибирске

Прораб пойдет под суд за ожоги работников ТЭЦ-5 в Новосибирске

16 ноября 2023, 03:16
Фото: Midjourney
В суд направили уголовное дело против сотрудника строительной организации в Новосибирске: его обвиняют в нарушении правил безопасности и в следствие, травмировании двух рабочих, сообщили в СУ СКР по региону.

Прораба обвиняют в нарушении правил безопасности и недостаточном обеспечении условий работы для его коллег.

Он не предоставил им необходимую вентиляцию и противогазы, что привело к травмам в результате воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей.

Все случилось в июне 2023 года, когда четверо его коллег находились в резервуаре насосной станции одного из цехов ТЭЦ 5. Один работник получил тяжкие ожоги, а другой — средней тяжести. Суд займется рассмотрением данного уголовного дела.

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