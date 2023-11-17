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Магнитные бури надвигаются на Новосибирск

6 дней ада для метеозависимых: магнитные бури надвигаются на Новосибирск

17 ноября 2023, 02:18
Фото: Midjourney

Магнитные бури надвигаются на Новосибирск

Сразу несколько магнитных бурь ожидается в Новосибирске. Чего ждать метеозависимым?

Серия магнитных бурь будет в Новосибирске в ноябре, о чем сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу специалистов, магнитосфера станет возбужденной 19 ноября. Уже 22 ноября магнитная буря достигнет уровня G1. 24 и 25 ноября начнется двухдневная магнитная буря. А 26 и 27 числа магнитосфера также будет возбужденной.

В декабре толчки будут: 3 и 10 числа месяца. Однако это считается слабым уровнем. Почувствуют это лишь метеозависимые люди: у них может разболеться голова, появиться депрессивное настроение, а также обострение хронических заболеваний.

Напомним, что ранее магнитные бури вызвали северное сияние, которое было видно по всей Новосибирской области.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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