6 дней ада для метеозависимых: магнитные бури надвигаются на Новосибирск

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:22
Серия магнитных бурь будет в Новосибирске в ноябре, о чем сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Согласно прогнозу специалистов, магнитосфера станет возбужденной 19 ноября. Уже 22 ноября магнитная буря достигнет уровня G1. 24 и 25 ноября начнется двухдневная магнитная буря. А 26 и 27 числа магнитосфера также будет возбужденной.
В декабре толчки будут: 3 и 10 числа месяца. Однако это считается слабым уровнем. Почувствуют это лишь метеозависимые люди: у них может разболеться голова, появиться депрессивное настроение, а также обострение хронических заболеваний.
Напомним, что ранее магнитные бури вызвали северное сияние, которое было видно по всей Новосибирской области.