Рейс из Новосибирска до Фергана задержали на 13 часов — причина

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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17 ноября задержан вылет из Новосибирска в Республику Узбекистан, а именно в город Фергана. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре, которая организовала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период задержки авиарейса.
Авиарейс должна выполнять компания UzbekistanAirways. Вылет задержали из-за технической неисправности. Других подробностей нет.
Судя по онлайн-табло, регистрация на рейс завершена, вылет должен был состояться в 01:55. Однако сейчас расчетное время отправления воздушного судна — 15:30. Задержка составляет более 13 часов.