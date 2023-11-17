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Рейс из Новосибирска до Фергана задержали на 13 часов

Рейс из Новосибирска до Фергана задержали на 13 часов — причина

17 ноября 2023, 04:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Рейс из Новосибирска до Фергана задержали на 13 часов

В аэропорту Толмачево в Новосибирске задержали рейс в город Фергана, о чем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

17 ноября задержан вылет из Новосибирска в Республику Узбекистан, а именно в город Фергана. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре, которая организовала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период задержки авиарейса.

Авиарейс должна выполнять компания UzbekistanAirways. Вылет задержали из-за технической неисправности. Других подробностей нет.

Судя по онлайн-табло, регистрация на рейс завершена, вылет должен был состояться в 01:55. Однако сейчас расчетное время отправления воздушного судна — 15:30. Задержка составляет более 13 часов.

«Аэрофлот» начнет возвращать пассажирам компенсации из-за задержки рейсов
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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Самолет#Эмилия Губарева
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