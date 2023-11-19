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В страшном ДТП в Искитимском районе погиб пассажир маршрутки.

Пассажир маршрутки погиб в ДТП в Искитимском районе при столкновении с «Газелью»

19 ноября 2023, 11:27
Фото: Пресс-служба ГУМВД по НСО
В страшном ДТП в Искитимском районе погиб пассажир маршрутки.
Сегодня в 16.00 на 73 км. трассы в сторону Барнаула произошла авария — маршрутное транспортное средство «Газель» двигалось со стороны Барнаула, водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Пежо Боксер», в котором находилось 17 пассажиров.

Столкновение произошло 19 ноября в 16.00 на 73 км автодороги Р-256, автомобиль «Газель» двигаясь со стороны Барнаула выехал на встречную полосу. В это время по встречной полосе по маршруту «Заринск-Новосибирск» двигалось маршрутное такси «Пежо Боксер», за рулем которого находился водитель 1973 года рождения.

В страшном ДТП в Искитимском районе погиб пассажир маршрутки.В страшном ДТП в Искитимском районе погиб пассажир маршрутки.
В страшном ДТП в Искитимском районе погиб пассажир маршрутки.
Фото: Пресс-служба ГУМВД по НСО

При столкновении погиб один из 17 пассажиров маршрутного такси «Пежо», обоим водителя и еще двум пассажирам маршрутки потребовалась помощь врачей. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУМВД по НСО. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы уточняют обстоятельства происшествия.

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