Пассажир маршрутки погиб в ДТП в Искитимском районе при столкновении с «Газелью»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Столкновение произошло 19 ноября в 16.00 на 73 км автодороги Р-256, автомобиль «Газель» двигаясь со стороны Барнаула выехал на встречную полосу. В это время по встречной полосе по маршруту «Заринск-Новосибирск» двигалось маршрутное такси «Пежо Боксер», за рулем которого находился водитель 1973 года рождения.
При столкновении погиб один из 17 пассажиров маршрутного такси «Пежо», обоим водителя и еще двум пассажирам маршрутки потребовалась помощь врачей. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУМВД по НСО. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы уточняют обстоятельства происшествия.
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