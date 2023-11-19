Пассажир маршрутки погиб в ДТП в Искитимском районе при столкновении с «Газелью»

Столкновение произошло 19 ноября в 16.00 на 73 км автодороги Р-256, автомобиль «Газель» двигаясь со стороны Барнаула выехал на встречную полосу. В это время по встречной полосе по маршруту «Заринск-Новосибирск» двигалось маршрутное такси «Пежо Боксер», за рулем которого находился водитель 1973 года рождения.