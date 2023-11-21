День бухгалтера 2023: какого числа праздник в России, а когда — иностранный

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В календаре Дню бухгалтера отведены сразу две даты в ноябре. 10 ноября отмечается Международный день бухгалтера. ЮНЕСКО и ООН решили приурочить праздник к выходу в 1494 году книги венецианского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В ней, помимо сугубо математических выкладок, были описаны принципы и методы двойной бухгалтерии, оформление ордеров и использование регистров бухгалтерского учета.
21 ноября был негласно введен в России после подписания Борисом Ельциным федерального закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 1996 году. Однако обе даты фактически так и не одобрены на государственном уровне и празднуются бухгалтерскими работниками по желанию.
Если кто-то из ваших знакомых бухгалтеров решил отметить праздник, то рекомендации Atas.Info не будут лишними.
Далеко не у всех имеется талант к поздравлениям, поэтому можно воспользоваться готовыми стихотворными заготовками. Например, такой.
Числа, цифры и расчеты,
Это точно ваш конек,
И не мало пусть работы,
Но все выполните в срок.
Посчитаете как надо,
И все сверите всегда,
А сегодня бы вам надо,
Отдохнуть, ну хоть слегка!
И это будет по заслугам,
День бухгалтера в стране,
Успех пусть будет лучшим другом,
Будьте всегда на высоте!