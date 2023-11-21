День бухгалтера 2023: какого числа праздник в России, а когда — иностранный

21 ноября 2023 специалисты бухгалтерского дела отпразднуют День российского бухгалтера. 10 ноября 2023 энтузиасты-счетоводы отмечали Международный день бухгалтера. Оба праздника не утверждены официально. О том, в какой день и как правильно поздравлять коллег — в материале Atas.Info.

День бухгалтера в России — какой из них «наш» День бухгалтера в России — как поздравить