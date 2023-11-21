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21 ноября отмечается день бухгалтера в России

День бухгалтера 2023: какого числа праздник в России, а когда — иностранный

21 ноября 2023, 00:23
Фото: Midjourney
21 ноября отмечается день бухгалтера в России
21 ноября 2023 специалисты бухгалтерского дела отпразднуют День российского бухгалтера. 10 ноября 2023 энтузиасты-счетоводы отмечали Международный день бухгалтера. Оба праздника не утверждены официально. О том, в какой день и как правильно поздравлять коллег — в материале Atas.Info.

День бухгалтера в России — какой из них «наш»

В календаре Дню бухгалтера отведены сразу две даты в ноябре. 10 ноября отмечается Международный день бухгалтера. ЮНЕСКО и ООН решили приурочить праздник к выходу в 1494 году книги венецианского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В ней, помимо сугубо математических выкладок, были описаны принципы и методы двойной бухгалтерии, оформление ордеров и использование регистров бухгалтерского учета.

21 ноября был негласно введен в России после подписания Борисом Ельциным федерального закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 1996 году. Однако обе даты фактически так и не одобрены на государственном уровне и празднуются бухгалтерскими работниками по желанию.

Если кто-то из ваших знакомых бухгалтеров решил отметить праздник, то рекомендации Atas.Info не будут лишними.

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День бухгалтера в России — как поздравить

Далеко не у всех имеется талант к поздравлениям, поэтому можно воспользоваться готовыми стихотворными заготовками. Например, такой.

Числа, цифры и расчеты,

Это точно ваш конек,

И не мало пусть работы,

Но все выполните в срок.

Посчитаете как надо,

И все сверите всегда,

А сегодня бы вам надо,

Отдохнуть, ну хоть слегка!

И это будет по заслугам,

День бухгалтера в стране,

Успех пусть будет лучшим другом,

Будьте всегда на высоте!

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