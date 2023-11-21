Оператор противотанковых ракет из Новосибирской области Артем Тряпков погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
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Updated Сегодня, 14:21
Церемония прощания состоится 22 ноября в мемориальном комплексе «Ветеран» с 11.00 до 12.00.
«29 октября 2023 года, в ходе проведения специальной военной операции, погиб командир машины-оператор взвода противотанковых управляемых ракет батареи противотанковых управляемых ракет Артем Константинович Тряпков, проходивший военную службу по контракту», — сообщили в администрации города Бердска.
Артем Тряпков родился 5 января 1989 года в Бердске. Мужчина занимался грузоперевозками в различных организациях города. 4 мая бердчанин отправился в зону проведения специальной военной операции.