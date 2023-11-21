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Стриптиз-клуб в Новосибирске обманул клиента на деньги

Заказал приватный танец: стриптиз-клуб в Новосибирске «развел» клиента на деньги

21 ноября 2023, 04:53
Фото: Midjourney

Стриптиз-клуб в Новосибирске обманул клиента на деньги

В Новосибирске мужчина сообщил, что стриптиз-клуб «Чарли» обманул его на деньги. Он оставил отрицательный комментарий на сайте «Фламп», чтобы поделиться своим опытом.

Как рассказал клиент в отзыве, он посетил клуб 20 ноября. Ему хотелось заказать приватный танец за 3000 рублей, как указано в ценнике клуба, но танцовщица предложила ему оплатить сумму в размере 4000 рублей через терминал. Мужчина заметил эту разницу и попросил ее вернуть деньги, но она отказалась. Тем не менее, он решил продолжить свой вечер и отдохнуть с другими девушками.

Когда наступило утро, клиент решил позвать танцовщицу снова в приват. Однако ситуация повторилась: девушка снова подсунула ему терминал с суммой 4000 рублей, хотя он ожидал заплатить только 3000 рублей. Но на этот раз он не проверил сумму в терминале, и только дома понял, что его обманули на 1000 рублей.

Мужчина добавил, что после этого инцидента он больше не будет посещать этот клуб, и заведение потеряло нового постоянного клиента.

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#Общество#Новосибирск#Бар#Эмилия Губарева#Обман#Стрптиз-клуб
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