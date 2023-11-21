Заказал приватный танец: стриптиз-клуб в Новосибирске «развел» клиента на деньги

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Как рассказал клиент в отзыве, он посетил клуб 20 ноября. Ему хотелось заказать приватный танец за 3000 рублей, как указано в ценнике клуба, но танцовщица предложила ему оплатить сумму в размере 4000 рублей через терминал. Мужчина заметил эту разницу и попросил ее вернуть деньги, но она отказалась. Тем не менее, он решил продолжить свой вечер и отдохнуть с другими девушками.
Когда наступило утро, клиент решил позвать танцовщицу снова в приват. Однако ситуация повторилась: девушка снова подсунула ему терминал с суммой 4000 рублей, хотя он ожидал заплатить только 3000 рублей. Но на этот раз он не проверил сумму в терминале, и только дома понял, что его обманули на 1000 рублей.
Мужчина добавил, что после этого инцидента он больше не будет посещать этот клуб, и заведение потеряло нового постоянного клиента.