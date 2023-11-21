Заказал приватный танец: стриптиз-клуб в Новосибирске «развел» клиента на деньги

Как рассказал клиент в отзыве, он посетил клуб 20 ноября. Ему хотелось заказать приватный танец за 3000 рублей, как указано в ценнике клуба, но танцовщица предложила ему оплатить сумму в размере 4000 рублей через терминал. Мужчина заметил эту разницу и попросил ее вернуть деньги, но она отказалась. Тем не менее, он решил продолжить свой вечер и отдохнуть с другими девушками.