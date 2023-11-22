Дочери военного вручили в Новосибирске орден погибшего на СВО отца

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:38
В Новосибирске состоялась церемония вручения ордена погибшего бойца в специальной военной операции его дочери, которая учится во втором классе школы №8.
По информации администрации Калининского района, 58-летнего Виктора Колтышева, участника СВО, посмертно наградили орденом мужества.
Боец отправился на задание в зону специальной военной операции добровольцем осенью 2022 года и погиб весной 2023 года при исполнении своих обязанностей. На церемонии орден был передан его дочери.