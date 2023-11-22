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К Новому году сдадут восемь многоквартирных долгостроев в Новосибирске

К Новому году сдадут восемь многоквартирных долгостроев в Новосибирске

22 ноября 2023, 02:20
Фото: atas.info
До конца 2023 года в Новосибирске планируется сдать в эксплуатацию восемь долгостроев. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

К Новому году планируется ввести в эксплуатацию несколько домов. Один из них — дом №67 на улице Есенина — уже почти завершен. Строительство этого здания было приостановлено в 2015 году из-за финансовых проблем застройщика. Однако благодаря дополнительным средствам, собранным дольщиками и помощи мэрии, строительство было возобновлено. В настоящее время дом подключается к коммуникациям.

Некоторые дома уже сданы жильцам. Это дома на улицах Кропоткина, Закаменский и Галущака, а также на улице Есенина.

Вскоре ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию для домов на улицах Ивлева, 1-я Родниковая, Закаменский, улица Связистов, улица Дуси Ковальчук, улица Петухова, улица Журинская и улица Большая.

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#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Долгострой#Дом#Эмилия Губарева
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