К Новому году сдадут восемь многоквартирных долгостроев в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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К Новому году планируется ввести в эксплуатацию несколько домов. Один из них — дом №67 на улице Есенина — уже почти завершен. Строительство этого здания было приостановлено в 2015 году из-за финансовых проблем застройщика. Однако благодаря дополнительным средствам, собранным дольщиками и помощи мэрии, строительство было возобновлено. В настоящее время дом подключается к коммуникациям.
Некоторые дома уже сданы жильцам. Это дома на улицах Кропоткина, Закаменский и Галущака, а также на улице Есенина.
Вскоре ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию для домов на улицах Ивлева, 1-я Родниковая, Закаменский, улица Связистов, улица Дуси Ковальчук, улица Петухова, улица Журинская и улица Большая.