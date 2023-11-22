К Новому году сдадут восемь многоквартирных долгостроев в Новосибирске

К Новому году планируется ввести в эксплуатацию несколько домов. Один из них — дом №67 на улице Есенина — уже почти завершен. Строительство этого здания было приостановлено в 2015 году из-за финансовых проблем застройщика. Однако благодаря дополнительным средствам, собранным дольщиками и помощи мэрии, строительство было возобновлено. В настоящее время дом подключается к коммуникациям.