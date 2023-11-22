Младенца ошпарило кипятком из-за прорыва отопления в общежитии в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
По данным СМИ, утром 22 ноября произошел прорыв трубы отопления в одном из общежитий в Первомайском районе. В результате, мужчина и 9-месячный младенец получили ожоги.
По данным ТГ-канала «Новосибирск с огоньком», все случилось в общежитии на Твардовского, 8. «Мужчину и 9 месячного ребенка ошпарило кипятком. Их увезли на скорой в больницу».
Проводится проверка по факту получения ожогов у ребенка. На место происшествия прибыла следственная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет составлена юридическая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.