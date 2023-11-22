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Младенца ошпарило кипятком из-за прорыва отопления в общежитии в Новосибирске

Младенца ошпарило кипятком из-за прорыва отопления в общежитии в Новосибирске

22 ноября 2023, 04:13
Фото: 1MI
Ребенок пострадал в результате прорыва трубы отопления в одном из общежитий Новосибирска, подробности сообщают в региональном Следкоме.

По данным СМИ, утром 22 ноября произошел прорыв трубы отопления в одном из общежитий в Первомайском районе. В результате, мужчина и 9-месячный младенец получили ожоги.

По данным ТГ-канала «Новосибирск с огоньком», все случилось в общежитии на Твардовского, 8. «Мужчину и 9 месячного ребенка ошпарило кипятком. Их увезли на скорой в больницу».

Проводится проверка по факту получения ожогов у ребенка. На место происшествия прибыла следственная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет составлена юридическая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

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