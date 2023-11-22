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Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Похолодание до -21 градуса было в Новосибирской области 22 ноября

Морозы до -21 стукнули в Новосибирской области

22 ноября 2023, 03:21
Фото: 1MI

Похолодание до -21 градуса было в Новосибирской области 22 ноября

В Новосибирской области зафиксировали морозы до -21,9 градуса в отдельных районах региона.

Утром 22 ноября в Новосибирской области наступило похолодание. В некоторых районах температура опустилась до -21,9 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована в Маслянино.

Также морозы были отмечены в Тогучине (-19 градуса), в Искитиме (-18,8 градуса), Коченёво (-16,9 градуса) и Огурцово (-16,5 градуса).

В среднем по региону температура воздуха колебалась от -13 до 15 градусов, а в Новосибирске составила -12 градусов. К выходным в области снова потеплеет до +1.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Морозы#Похолодание#Эмилия Губарева
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