Морозы до -21 стукнули в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Утром 22 ноября в Новосибирской области наступило похолодание. В некоторых районах температура опустилась до -21,9 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована в Маслянино.
Также морозы были отмечены в Тогучине (-19 градуса), в Искитиме (-18,8 градуса), Коченёво (-16,9 градуса) и Огурцово (-16,5 градуса).
В среднем по региону температура воздуха колебалась от -13 до 15 градусов, а в Новосибирске составила -12 градусов. К выходным в области снова потеплеет до +1.