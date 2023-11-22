Новая инфекционная больница под Новосибирском заработает не ранее 2024 года

Первоначально предполагалось, что больница будет сдана в конце 2022 года, затем срок перенесли на 2023 год. Задержку объясняли необходимостью корректировки проектно-сметной документации. А стоимость строительства выросла с первоначальных 5 млрд рублей до 16 млрд.