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Стройку должны были завершить к концу 2023 года

Новая инфекционная больница под Новосибирском заработает не ранее 2024 года

22 ноября 2023, 07:07
Фото: nso.ru
Стройку должны были завершить к концу 2023 года

Срок сдачи инфекционной больницы под Новосибирском вновь перенесли

Пуск больницы в поселке Садовый перенесли на первый квартал 2024 года. Об изменении ранее озвученных сроков заявил губернатор региона Андрей Травников

Инфекционная больница в поселке Садовый в пригороде Новосибирска начнет работу в первом квартале 2024, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС.

«Строительная готовность — конец года, начало работы — в первом квартале следующего года», — сказал глава региона.

Первоначально предполагалось, что больница будет сдана в конце 2022 года, затем срок перенесли на 2023 год. Задержку объясняли необходимостью корректировки проектно-сметной документации. А стоимость строительства выросла с первоначальных 5 млрд рублей до 16 млрд.

Строительство медучреждения на 504 места в рамках государственно-частного партнерства ведет инвестиционно-строительный холдинг К1. Инициатором строительства выступил непосредственно губернатор Травников.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Сроки#Инфекционная больница
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