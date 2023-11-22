Новая инфекционная больница под Новосибирском заработает не ранее 2024 года

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Инфекционная больница в поселке Садовый в пригороде Новосибирска начнет работу в первом квартале 2024, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС.
«Строительная готовность — конец года, начало работы — в первом квартале следующего года», — сказал глава региона.
Первоначально предполагалось, что больница будет сдана в конце 2022 года, затем срок перенесли на 2023 год. Задержку объясняли необходимостью корректировки проектно-сметной документации. А стоимость строительства выросла с первоначальных 5 млрд рублей до 16 млрд.
Строительство медучреждения на 504 места в рамках государственно-частного партнерства ведет инвестиционно-строительный холдинг К1. Инициатором строительства выступил непосредственно губернатор Травников.