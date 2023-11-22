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Неизвестные запустили фейерверк на парковке в Новосибирске

Орали сигнализации: в Новосибирске неизвестные запустили фейерверк на парковке

22 ноября 2023, 02:34
Фото: 1MI

Неизвестные запустили фейерверк на парковке в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на 22 ноября неизвестные выпустили фейерверк возле одного из домов в жилом районе «Просторный». Видео происшествия было опубликовано в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, фейерверк начался в 0.18 часов. Похоже, что кто-то запустил его с верхнего этажа дома, в результате чего искры попали на припаркованные машины. Сигнализация на автомобилях массово сработала, но ни одна машина загорелась. Прохожие, оказавшиеся в этот момент рядом, поспешили покинуть место происшествия.

В комментариях под постом, пользователи отметили, что жилые районы, такие как «Просторный», «Плющихинский», «Одоевского» и «Чистая», являются «проблемными местами». Они утверждают, что подобные инциденты происходят не редко, например, на улице Бронная.

Некоторые даже высказали мнение, что тем, кто устраивает ночные фейерверки, грозит уголовная ответственность за хулиганство.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Салют#Машины#Эмилия Губарева
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