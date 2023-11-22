Орали сигнализации: в Новосибирске неизвестные запустили фейерверк на парковке

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
По словам очевидцев, фейерверк начался в 0.18 часов. Похоже, что кто-то запустил его с верхнего этажа дома, в результате чего искры попали на припаркованные машины. Сигнализация на автомобилях массово сработала, но ни одна машина загорелась. Прохожие, оказавшиеся в этот момент рядом, поспешили покинуть место происшествия.
В комментариях под постом, пользователи отметили, что жилые районы, такие как «Просторный», «Плющихинский», «Одоевского» и «Чистая», являются «проблемными местами». Они утверждают, что подобные инциденты происходят не редко, например, на улице Бронная.
Некоторые даже высказали мнение, что тем, кто устраивает ночные фейерверки, грозит уголовная ответственность за хулиганство.