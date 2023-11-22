Орали сигнализации: в Новосибирске неизвестные запустили фейерверк на парковке

По словам очевидцев, фейерверк начался в 0.18 часов. Похоже, что кто-то запустил его с верхнего этажа дома, в результате чего искры попали на припаркованные машины. Сигнализация на автомобилях массово сработала, но ни одна машина загорелась. Прохожие, оказавшиеся в этот момент рядом, поспешили покинуть место происшествия.