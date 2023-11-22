Систему безопасности установят при въезде на Димитровский мост в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В торгах участвовала только одна организация, и ее представители согласились выполнить работы за 162,9 миллиона рублей — это соответствует начальной стоимости проекта. Заказчиком работ выступило муниципальное учреждение «Гормост». Работы должны быть завершены до октября 2025 года.
Главная цель установки системы — повысить безопасность ключевых объектов транспортной инфраструктуры от нелегального проникновения. Создание общей системы защиты позволит отслеживать перемещение людей, автомобилей и другой техники, а также оперативно реагировать на преступные действия или их подготовку.
В регионе уже начато поэтапное оснащение мостов, тоннелей и путепроводов техническими средствами безопасности, а именно системами видеонаблюдения, охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Всего планируется оснастить 21 объект. Работы уже выполнены на Бугринском мосту и на двух путепроводах — через замытое русло реки Каменка и по улице Ипподромская. Эти объекты были оборудованы в 2022 году с использованием средств из бюджета Новосибирска.