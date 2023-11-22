Систему безопасности установят при въезде на Димитровский мост в Новосибирске

В регионе уже начато поэтапное оснащение мостов, тоннелей и путепроводов техническими средствами безопасности, а именно системами видеонаблюдения, охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Всего планируется оснастить 21 объект. Работы уже выполнены на Бугринском мосту и на двух путепроводах — через замытое русло реки Каменка и по улице Ипподромская. Эти объекты были оборудованы в 2022 году с использованием средств из бюджета Новосибирска.