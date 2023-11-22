atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Систему безопасности установят при въезде на Димитровский мост в Новосибирске

Систему безопасности установят при въезде на Димитровский мост в Новосибирске

22 ноября 2023, 06:03
Фото: atas.info
В Новосибирске завершился аукцион по выбору подрядной организации, которая будет оснащать автомобильный тоннель на проспекте Димитрова и мост через реку Обь системой обеспечения безопасности.

В торгах участвовала только одна организация, и ее представители согласились выполнить работы за 162,9 миллиона рублей — это соответствует начальной стоимости проекта. Заказчиком работ выступило муниципальное учреждение «Гормост». Работы должны быть завершены до октября 2025 года.

Главная цель установки системы — повысить безопасность ключевых объектов транспортной инфраструктуры от нелегального проникновения. Создание общей системы защиты позволит отслеживать перемещение людей, автомобилей и другой техники, а также оперативно реагировать на преступные действия или их подготовку.

В регионе уже начато поэтапное оснащение мостов, тоннелей и путепроводов техническими средствами безопасности, а именно системами видеонаблюдения, охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Всего планируется оснастить 21 объект. Работы уже выполнены на Бугринском мосту и на двух путепроводах — через замытое русло реки Каменка и по улице Ипподромская. Эти объекты были оборудованы в 2022 году с использованием средств из бюджета Новосибирска.

Мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в НовосибирскеЧетвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцыОстановлено строительство четвертого моста: Минтранс будет судиться с «СКК»
#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Эмилия Губарева#Камеры
Подпишитесь
В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»
20 ноября, 12:30
Уроженец Новосибирска отказался воевать на СВО против русских на стороне ВСУ
Вчера, 09:16
Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска
Сегодня, 05:17
Подростковый беспредел: банда малолетних хулиганов избила сверстника в Новосибирске
Сегодня, 01:45
В Новосибирске начнут судить депутатского сынка-мажора, насмерть сбившего женщину
Вчера, 10:52
В Новосибирске депутаты горсовета потребовали увольнения главы дептранса Васильева
Вчера, 13:37