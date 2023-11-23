Дело о взятках замглавы администрации Кировского района Новосибирска ушло в суд

Он начал свою карьеру в районной административно-технической инспекции и постепенно продвигался вверх по служебной лестнице. В конечном итоге стал старшим инспектором отдела энергетики и ЖКХ. В 2016 году возглавил отдел земельных и имущественных отношений, а в 2019 году стал заместителем главы района по экономике и доходам. В его обязанности входил контроль работы отделов экономического развития и трудовых отношений, защиты прав потребителей, а также земельных и имущественных отношений.