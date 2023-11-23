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Дело о взятках замглавы администрации Кировского района Новосибирска ушло в суд

Дело о взятках замглавы администрации Кировского района Новосибирска ушло в суд

23 ноября 2023, 02:16
Фото: 1MI
Заместитель главы администрации Кировского района обвиняется в получении взяток от предпринимателей: дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре.

Замруководителя администрации Кировского района Александр Шишкин оказался на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает прокурора.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2023 год обвиняемый, занимая должность заместителя руководителя администрации Кировского района, неоднократно получал деньги от индивидуальных предпринимателей за помощь в организации демонтажа металлических гаражей и погребов на территории района.

Общая сумма взяток, которые были перечислены на банковский счет, превышает 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Александр Шишкин родился 4 сентября 1983 года. После окончания школы, получил образование в Сибирском университете потребительской кооперации и сразу после этого приступил к работе на муниципальной службе.

Он начал свою карьеру в районной административно-технической инспекции и постепенно продвигался вверх по служебной лестнице. В конечном итоге стал старшим инспектором отдела энергетики и ЖКХ. В 2016 году возглавил отдел земельных и имущественных отношений, а в 2019 году стал заместителем главы района по экономике и доходам. В его обязанности входил контроль работы отделов экономического развития и трудовых отношений, защиты прав потребителей, а также земельных и имущественных отношений.

Помимо этого, Александр Шишкин являлся руководителем трех комиссий: по сокращению задолженности перед бюджетом города по арендной плате за муниципальное имущество, по поддержанию устойчивого функционирования организаций в условиях военных конфликтов или их последствий на территории Кировского района Новосибирска.

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