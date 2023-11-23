Энергетики напоминают: важно своевременно подать заявку на подключение к электросетям

Заканчивается год, и это время для многих организаций и предпринимателей подводить итоги. Также это время, когда многие решают присоединиться к электросетям. Этот процесс строго регламентирован законом и может занимать несколько месяцев. Важно подавать заявку на присоединение заблаговременно.

Заканчивается год, и это время для многих организаций и предпринимателей подводить итоги и закрывать финансовые обязательства. Также это время, когда многие решают присоединиться к электросетям. Процесс присоединения строго регламентирован законодательством и может занимать несколько месяцев. Поэтому важно подавать заявку на присоединение заблаговременно. В АО «РЭС» отмечают, что многие заявители выбирают конец года для завершающей процедуры присоединения. Однако для объектов с мощностью более 150 кВт необходимо получить ряд документов, оформление которых требует времени. Как правило, процедура технологического присоединения предусматривает последовательное получение ряда обязательных документов: акта о выполнении технических условий;

акта-допуска Сибирского управления Ростехнадзора, выдаваемого на основании предыдущего акта;

акта о технологическом присоединении. Поэтому, чтобы избежать задержек и нарушения сроков, заявителям следует подавать заявку заблаговременно, а не в последние недели года. Это можно сделать через сервис «Личный кабинет» на сайте компании АО «РЭС». Там есть инструкции и помощник, который ответит на вопросы в процессе подачи документов. В компании понимают важность улучшения доступности и сокращения сроков присоединения к электросетям. Однако, чтобы процесс был более комфортным, заявители должны обратиться к энергетикам своевременно. АО «РЭС» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023–2024 гг Узнать подробнее Читайте также: Бригады АО «РЭС» выехали в Кузбасс, устранив последствия урагана в области АО «РЭС» завершает присоединение к электросетям новой больницы в поселке Садовый Более 200 воспитанников детдомов приняли участие в благотворительных акциях АО «РЭС»