Энергетики напоминают: важно своевременно подать заявку на подключение к электросетям

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Заканчивается год, и это время для многих организаций и предпринимателей подводить итоги и закрывать финансовые обязательства. Также это время, когда многие решают присоединиться к электросетям. Процесс присоединения строго регламентирован законодательством и может занимать несколько месяцев. Поэтому важно подавать заявку на присоединение заблаговременно.
В АО «РЭС» отмечают, что многие заявители выбирают конец года для завершающей процедуры присоединения. Однако для объектов с мощностью более 150 кВт необходимо получить ряд документов, оформление которых требует времени. Как правило, процедура технологического присоединения предусматривает последовательное получение ряда обязательных документов:
Поэтому, чтобы избежать задержек и нарушения сроков, заявителям следует подавать заявку заблаговременно, а не в последние недели года. Это можно сделать через сервис «Личный кабинет» на сайте компании АО «РЭС». Там есть инструкции и помощник, который ответит на вопросы в процессе подачи документов.
В компании понимают важность улучшения доступности и сокращения сроков присоединения к электросетям. Однако, чтобы процесс был более комфортным, заявители должны обратиться к энергетикам своевременно.