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Published Сегодня, 10:33

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Энергетики напоминают: важно своевременно подать заявку на подключение к электросетям

Энергетики напоминают: важно своевременно подать заявку на подключение к электросетям

23 ноября 2023, 10:33
Фото: АО «РЭС»
Заканчивается год, и это время для многих организаций и предпринимателей подводить итоги. Также это время, когда многие решают присоединиться к электросетям. Этот процесс строго регламентирован законом и может занимать несколько месяцев. Важно подавать заявку на присоединение заблаговременно.

Заканчивается год, и это время для многих организаций и предпринимателей подводить итоги и закрывать финансовые обязательства. Также это время, когда многие решают присоединиться к электросетям. Процесс присоединения строго регламентирован законодательством и может занимать несколько месяцев. Поэтому важно подавать заявку на присоединение заблаговременно.

В АО «РЭС» отмечают, что многие заявители выбирают конец года для завершающей процедуры присоединения. Однако для объектов с мощностью более 150 кВт необходимо получить ряд документов, оформление которых требует времени. Как правило, процедура технологического присоединения предусматривает последовательное получение ряда обязательных документов:

  • акта о выполнении технических условий;
  • акта-допуска Сибирского управления Ростехнадзора, выдаваемого на основании предыдущего акта;
  • акта о технологическом присоединении.

Поэтому, чтобы избежать задержек и нарушения сроков, заявителям следует подавать заявку заблаговременно, а не в последние недели года. Это можно сделать через сервис «Личный кабинет» на сайте компании АО «РЭС». Там есть инструкции и помощник, который ответит на вопросы в процессе подачи документов.

В компании понимают важность улучшения доступности и сокращения сроков присоединения к электросетям. Однако, чтобы процесс был более комфортным, заявители должны обратиться к энергетикам своевременно.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева#РЭС#Электросети#Энергетики
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