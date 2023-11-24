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Он назвал сибирячку мразью

Экс-солист группы «На-На» обозвал журналистку из Новосибирска гнидой и блохой

24 ноября 2023, 01:47
Фото: 1MI
Он назвал сибирячку мразью
Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин оскорбил журналистку, назвав ее гнидой и предложив посадить в тюрьму после ее сообщения о его неадекватном поведении на концерте в Новосибирске.

Бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин обозвал журналистку из Новосибирска, оскорбительными словами в ответ на ее сообщение о его странном поведении на концерте памяти Михаила Круга. Он также предложил посадить ее в тюрьму. По словам певца, он не пьет алкоголь уже два года, а его выступление назвали «пьяным».

Юрий произнес: «Я два года вообще не пью, не курю, занимаюсь спортом, хожу в фитнес. Я бы подал в суд на эту девушку, которая написала. В трубку я там никому не дышал. Вот эта подонская девочка, мразь, прости Господи, написала, что я там был пьяный. Девочку вообще надо арестовать и посадить дня на три, чтобы она посидела в тюряге. Это у меня номер специальный, чтобы показать, что я пою живьем. Номер такой необыкновенный, странный номер, что не под фанеру пою, а живьем. Специально такая фишка, чтобы в зал [направлять] микрофон и чтобы зал начинал петь. Это элементарно, обычные вещи. Забыл текст? Просто мразь какая-то вылезла, гнида какая-то, блоха», — сказал Юрин, беседуя с Газетой.ру.

Также он заявил, что не планировал выступать на концерте, но вынужден был заменить Руслана Казанцева, который отравился «просроченными голубцами».

Напомним, зрители концерта с участием Юрина были недовольны исполнением популярных песен 90-х годов вместо обещанной программы вечера, посвященного Михаилу Кругу. Некоторые фанаты даже покинули зал.

Зрители толпами покидали зал на концерте памяти Михаила Круга в Новосибирске
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