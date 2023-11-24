Экс-солист группы «На-На» обозвал журналистку из Новосибирска гнидой и блохой

Бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин обозвал журналистку из Новосибирска, оскорбительными словами в ответ на ее сообщение о его странном поведении на концерте памяти Михаила Круга. Он также предложил посадить ее в тюрьму. По словам певца, он не пьет алкоголь уже два года, а его выступление назвали «пьяным».