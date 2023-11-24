IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В ТЦ «Кировский рынок» появится магазин, который будет продавать товары из Швеции. Он займет второй этаж торгового центра.
Раньше на этом месте находился магазин одежды и обуви «4 сезона», который сейчас закрыт. Площадь магазина составляет примерно 1,5 тысячи квадратных метров.
Там будут продаваться товары шведского бренда, которые привозятся из разных стран, где работает компания IKEA. Кроме того, в магазине будут представлены товары от других производителей, пишет НГС. Напомним, что в марте 2022 года IKEA закрыла свой магазин в Новосибирске.