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В ИКЕА снова смогут закупаться новосибирцы

IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске

24 ноября 2023, 06:11
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В ИКЕА снова смогут закупаться новосибирцы
В новосибирском торговом центре «Кировский рынок» появилась вывеска с информацией об открытии магазина «IKEA со всего мира».

В ТЦ «Кировский рынок» появится магазин, который будет продавать товары из Швеции. Он займет второй этаж торгового центра.

Раньше на этом месте находился магазин одежды и обуви «4 сезона», который сейчас закрыт. Площадь магазина составляет примерно 1,5 тысячи квадратных метров.

Там будут продаваться товары шведского бренда, которые привозятся из разных стран, где работает компания IKEA. Кроме того, в магазине будут представлены товары от других производителей, пишет НГС. Напомним, что в марте 2022 года IKEA закрыла свой магазин в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Магазин#Бренды#Эмилия Губарева#Торговый центр
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