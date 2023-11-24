IKEA со шведскими товарами откроется в Новосибирске

Там будут продаваться товары шведского бренда, которые привозятся из разных стран, где работает компания IKEA. Кроме того, в магазине будут представлены товары от других производителей, пишет НГС. Напомним, что в марте 2022 года IKEA закрыла свой магазин в Новосибирске.