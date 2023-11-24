Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска Поляков

В комментариях новосибирцы восхищаются результатом: «Алексей, потрясающе!!! Я всё больше удивляюсь мастерству!!! Очень красиво!!! Спасибо»; «Замечательно! Талант, если он есть, то его не проиграть, не пропить! Я проверял».