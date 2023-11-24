atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска Поляков

Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска Поляков

24 ноября 2023, 02:24
Фото: Алексей Поляков / ВКонтакте
Алексей Поляков, известный астрономический фотограф из Новосибирска, запечатлел Туманность Ориона.

Как отметил на своей странице ВКонтакте Алексей Поляков, ему удалось сфотографировать туманность Ориона. Для создания снимка он взял Samyang135mm, планетную камеру ZWO ASI662, на что он снял 300 кадров по М42.

В комментариях новосибирцы восхищаются результатом: «Алексей, потрясающе!!! Я всё больше удивляюсь мастерству!!! Очень красиво!!! Спасибо»; «Замечательно! Талант, если он есть, то его не проиграть, не пропить! Я проверял».

Напомним, ранее Поляков сделал макросъемку осы и мухи. Фото выглядят пугающими и завораживающими одновременно.

Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи
Узнать подробнее
Читайте также:
Астрофотограф из Новосибирска снял молекулярные пылевые облака на АлтаеАстрофотограф из Новосибирска снял на Алтае туманность Волчья пещера
#Общество#Новосибирск#Фото#Фотография#Небо#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Четвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции
Вчера, 08:16
Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске
Вчера, 06:31
Мэрия Новосибирска не планирует менять служебные «Тойоты» на машины российских марок
Вчера, 04:48
Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
Вчера, 09:13
В Новосибирске начальника СИЗО могут привлечь за смерть «вора в законе» Антипа
Вчера, 06:56
Экс-солист группы «На-На» обозвал журналистку из Новосибирска гнидой и блохой
Сегодня, 01:47