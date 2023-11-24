Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска Поляков

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Как отметил на своей странице ВКонтакте Алексей Поляков, ему удалось сфотографировать туманность Ориона. Для создания снимка он взял Samyang135mm, планетную камеру ZWO ASI662, на что он снял 300 кадров по М42.
В комментариях новосибирцы восхищаются результатом: «Алексей, потрясающе!!! Я всё больше удивляюсь мастерству!!! Очень красиво!!! Спасибо»; «Замечательно! Талант, если он есть, то его не проиграть, не пропить! Я проверял».
Напомним, ранее Поляков сделал макросъемку осы и мухи. Фото выглядят пугающими и завораживающими одновременно.