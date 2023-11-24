В новосибирской мэрии не определились с судьбой участка на месте Park Cafе

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как сообщает Сибкрай.ru, в администрации города Новосибирска в течение пяти месяцев так и не определились с примерными изменениями земельного участка. При этом судьба других снесенных заведений общепита уже решена.
«На месте снесенного кафе Carl`s Jr выполнена транзитная дорожка. В 2024 году предполагается обустройство цветника из декоративных многолетних растений. На месте Sabai bar будет сделано озеленение», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Летом на месте Park Cafe предполагалось обустройство озелененной площадки с газоном, кустарниками и деревьями. Появится ли она в Первомайском сквере, пока неизвестно.