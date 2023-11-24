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Кафе уже начали сносить

В новосибирской мэрии не определились с судьбой участка на месте Park Cafе

24 ноября 2023, 09:06
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Кафе уже начали сносить

В администрации города Новосибирска решают судьбу земли на месте Park Cafе

В мэрии Новосибирска решают вопрос о том, что построить на месте Park Cafе, которое недавно стали сносить. Появится ли там озелененный газон, пока неизвестно.

Как сообщает Сибкрай.ru, в администрации города Новосибирска в течение пяти месяцев так и не определились с примерными изменениями земельного участка. При этом судьба других снесенных заведений общепита уже решена.

«На месте снесенного кафе Carl`s Jr выполнена транзитная дорожка. В 2024 году предполагается обустройство цветника из декоративных многолетних растений. На месте Sabai bar будет сделано озеленение», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Летом на месте Park Cafe предполагалось обустройство озелененной площадки с газоном, кустарниками и деревьями. Появится ли она в Первомайском сквере, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Кафе#Снос#Мэрия Новосибирска#Первомайский сквер#Александр Ляхов
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