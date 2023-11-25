Закон об убийстве бездомных животных прокомментировала активистка из Новосибирска

Убийство бездомных животных не решит проблему нападений на людей, считает зоозащитница из Новосибирска Татьяна Палкина. Люди постоянно выбрасывают домашних питомцев на улицу, а уничтожение бродячих животных — процедура дорогостоящая, поэтому кардинально повлиять на их численность не может. Подобное практиковали в СССР, но это никак не помогло решить проблему, напоминает активистка.