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Убийство животных практиковали в СССР, но это не изменило ситуацию

Закон об убийстве бездомных животных прокомментировала активистка из Новосибирска

25 ноября 2023, 03:50
Фото: 1MI
Убийство животных практиковали в СССР, но это не изменило ситуацию

Новосибирская зоозащитница высказалась об убийстве бродячих животных

В Бурятии принят закон об уничтожении бездомных животных, подобные инициативы обсуждают в других регионах. Зоозащитники считают, что такие меры не исправят ситуацию

Убийство бездомных животных не решит проблему нападений на людей, считает зоозащитница из Новосибирска Татьяна Палкина. Люди постоянно выбрасывают домашних питомцев на улицу, а уничтожение бродячих животных — процедура дорогостоящая, поэтому кардинально повлиять на их численность не может. Подобное практиковали в СССР, но это никак не помогло решить проблему, напоминает активистка.

В качестве альтернативы Палкина предлагает ввести массовую стерилизацию домашних животных и частично финансировать операции за счет государства, чтобы они были доступны всем желающим.

Парламент Бурятии уже принял закон, согласно которому бездомное животное должно быть уничтожено спустя 30 дней после отлова, если за это время ему не подыскали хозяина, пишет «МК в Новосибирске».

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#Новосибирск#Артем Шершнев#Животные#Убийство#Закон#Зоозащитники#Бурятия
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