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Банк рядом с новосибирским вокзалом оцепили из-за детской коляски

Банк рядом с новосибирским вокзалом оцепили из-за детской коляски

27 ноября 2023, 06:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Работники отделения банка рядом с вокзалом обнаружили бесхозную детскую коляску: они вызвали охрану, которая провела эвакуацию людей.

Инцидент произошел 25 ноября в 11:37. Как сообщили в АБ «Гвардия», в это время была нажата тревожная кнопка в банке, который находится рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный».

У банкоматов работники заметили бездомную детскую коляску, которая была наполнена пластиковыми пакетами. Сотрудники ГБР-75 выполнили все необходимые меры: огородили территорию, вызвали полицию и эвакуировали людей.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, не обнаружила взрывного устройства в коляске.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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