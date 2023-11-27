Банк рядом с новосибирским вокзалом оцепили из-за детской коляски

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Published Сегодня, 06:47
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Инцидент произошел 25 ноября в 11:37. Как сообщили в АБ «Гвардия», в это время была нажата тревожная кнопка в банке, который находится рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный».
У банкоматов работники заметили бездомную детскую коляску, которая была наполнена пластиковыми пакетами. Сотрудники ГБР-75 выполнили все необходимые меры: огородили территорию, вызвали полицию и эвакуировали людей.
Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, не обнаружила взрывного устройства в коляске.