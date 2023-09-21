Полиция оцепила станцию Инскую в Новосибирске — что там происходит

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Утром 21 сентября в Новосибирске станцию Инскую оцепили полицейские. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 black».
Согласно сообщению, пассажирам разрешено входить в здание вокзала, однако доступ к парковке ограничен из-за проведения поисковых мероприятий.
В комментариях к сообщению было опубликовано видео, на котором сотрудники полиции через громкоговоритель обращаются к неизвестным лицам внутри вокзала, предупреждая их о возможном применении физической силы, если они откажутся прекратить незаконную деятельность.