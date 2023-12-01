Депутат Антонов ответил на обвинения в установке некачественной горки в Новосибирске

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Депутат горсовета Новосибирска, советник губернатора Андрея Травникова и главы ДНР Дениса Пушилина Ростислав Антонов заявил, что сообщения активистов о том, что в рамках депутатского наказа во дворе дома по улице Ленина, 18 установлен некачественный детский аттракцион по завышенной стоимости, не соответствуют действительности.
«Стоимость горки с монтажом составляет 298 849 тысяч рублей, что подтверждается документами, а не 500 тысяч, как утверждается в публикации. В ссылке, которая приводится в подтверждение „завышенной“ стоимости горки указана не та модель горки. На фотографии — горка не введенная в эксплуатацию, замотанная лентой. То есть обсуждается не сданный в эксплуатацию объект. Горка соответствует всем ГОСТам и нормативным документам. В том числе и по мягкому песчаному покрытию, которое планируется установить весной следующего года», — написал Антонов у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Там же депутат привел скрины документов, на которые опирается, опровергая информацию жителей микрорайона «Тихий центр».
В свою очередь, в комментариях к записи депутата подписчики обращают внимание на то, что согласно этим документам, доступ к аттракциону должен был быть закрыт только на 24 часа. Однако, после установки прошло больше месяца, но он по-прежнему замотан лентой.
Начиная с 2014 года Ростислав Антонов занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, по его словам, «Донецк стал вторым родным городом». После начала спецоперации много времени проводит в ДНР.