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Такая горка не понравилась жителям центра Новосибирска

Депутат Антонов ответил на обвинения в установке некачественной горки в Новосибирске

1 декабря 2023, 01:47
Фото: https://t.me/moo_tc
Такая горка не понравилась жителям центра Новосибирска

Новосибирский депутат Антонов опроверг обвинения жителей «Тихого центра»

Депутат горсовета Ростислав Антонов считает беспочвенными заявления жителей его округа об установке детского аттракциона по завышенной цене в рамках депутатского наказа

Депутат горсовета Новосибирска, советник губернатора Андрея Травникова и главы ДНР Дениса Пушилина Ростислав Антонов заявил, что сообщения активистов о том, что в рамках депутатского наказа во дворе дома по улице Ленина, 18 установлен некачественный детский аттракцион по завышенной стоимости, не соответствуют действительности.

«Стоимость горки с монтажом составляет 298 849 тысяч рублей, что подтверждается документами, а не 500 тысяч, как утверждается в публикации. В ссылке, которая приводится в подтверждение „завышенной“ стоимости горки указана не та модель горки. На фотографии — горка не введенная в эксплуатацию, замотанная лентой. То есть обсуждается не сданный в эксплуатацию объект. Горка соответствует всем ГОСТам и нормативным документам. В том числе и по мягкому песчаному покрытию, которое планируется установить весной следующего года», — написал Антонов у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Там же депутат привел скрины документов, на которые опирается, опровергая информацию жителей микрорайона «Тихий центр».

В свою очередь, в комментариях к записи депутата подписчики обращают внимание на то, что согласно этим документам, доступ к аттракциону должен был быть закрыт только на 24 часа. Однако, после установки прошло больше месяца, но он по-прежнему замотан лентой.

Начиная с 2014 года Ростислав Антонов занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, по его словам, «Донецк стал вторым родным городом». После начала спецоперации много времени проводит в ДНР.

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