Депутат Антонов ответил на обвинения в установке некачественной горки в Новосибирске

«Стоимость горки с монтажом составляет 298 849 тысяч рублей, что подтверждается документами, а не 500 тысяч, как утверждается в публикации. В ссылке, которая приводится в подтверждение „завышенной“ стоимости горки указана не та модель горки. На фотографии — горка не введенная в эксплуатацию, замотанная лентой. То есть обсуждается не сданный в эксплуатацию объект. Горка соответствует всем ГОСТам и нормативным документам. В том числе и по мягкому песчаному покрытию, которое планируется установить весной следующего года», — написал Антонов у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».